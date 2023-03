Kitálalt Galambos Lajos barátja: ez az igazság a zenész börtönbe vonulásáról

Ahogy azt mi is megírtuk, a bíróság elutasította Galambos Lajos halasztási kérelmére vonatkozó határozatot, amivel a trombitás igencsak kellemetlen helyzetbe került. Ugyan, még van lehetősége a fellebbezésre, ez azonban nem halasztó hatályú, tehát mindenképp börtönbe kell mennie. A büntetés-véghajtási intézetben nagyjából 14 hónapot kell még leülnie az eredetileg kiszabott 3 év 6 hónapos büntetésből.

Galambos Lajos nem akarta megúszni a börtönt, csak halasztásban reménykedett Fotó: Ripost

Ennyi halasztást kért Lagzi Lajcsi

Már azzal is foglalkoztunk, hogy a trombitaművész arra hivatkozva adta be a halasztási kérelmet, hogy gyógyíthatatlan betegségben szenved. Azóta már az is kiderült, hogy ez egy súlyos tüdőbetegség, a COPD. Amikor ez kiderült mindenki azt hitte, hogy Lajcsi csak ezzel akarja megúszni a börtönt, ez azonban egyáltalán nem igaz. A Borsnak ugyanis a zenész egyik közeli ismerőse elárulta, hogy valójában mi állt az elutasított kérelemben.

Lajcsinak esze ágában sem volt kibújni az igazságszolgáltatás és a törvényesen rá kiszabott ítélet alól. Valójában csupán egy év halasztást szeretett volna kapni, annak érdekében, hogy a betegségét ne a börtönben kezeljék, hanem egy általa választott és persze finanszírozott kezelésnek vethesse alá magát a kért időben

– mondta a Borsnak az informátor, aki hozzátette:

Ez a határozat még nem jogerős, vagyis Lajcsi még élhet fellebbezéssel. Ugyanakkor arra készül, hogy egy hónapon belül kézhez kapja az új behívót, hiszen még ha fellebbez is, meg kell majd küzdenie a büntetését. Természetesen nem boldog a hírtől, de minden rá vonatkozó törvényt betartva fog eljárni.

A Bors kereste Galambos Lajost is, aki sem cáfolni, sem megerősíteni nem kívánta az információkat.