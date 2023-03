Elküldte a francba Alekoszt Peter Srámek

Nagy Alekosz valóságshow-sztárnak szinte mindenről van véleménye, amit az interneten olvas. Most éppen Peter Srámeket találta meg magának az énekes autóvásárlása kapcsán, az ő tulajdona lett ugyanis Zámbó Jimmy egykori luxusautója.

Alekosznak persze meg volt erről a véleménye, melyet a Ripost olvasóival osztott meg: szerinte a használt Mercinek minimum egy csepeli múzeumban lenne a helye, abba illetéktelen bele nem tehetné a tomporát, és egyébként is, kicsoda Srámek, hogy új rendszámot – SRAMEK-001 – tetetett rá?

„Amellett nem tudok szó nélkül elmenni, hogy Srámek megvehette a Király autóját. Felháborítónak tartom, hogy a rendszámát is lecserélte Srámek-001-re, és most azzal érkezik meg a koncertjeire, mintha ő lenne a Király. Annak az autónak egy csepeli múzeumban lenne a helye! Ayrton Senna versenyautójába se ülünk be, Jimmyjébe se lenne szabad. A családot sem értem, hogy adhatták el a legendás négykerekűt” – dohogott Alekosz, aki őszinteségi rohamában biztosan nem gondolta, hogy Peter Srámeknek nem kell testőr ahhoz, hogy megvédje magát.

Akinek mindig mindenről van véleménye: Nagy Alekosz (Fotó: Facebook)

A fiatal énekes szerda este a következőképp reagált:

„Tudok róla, hogy a menedzseremmel kommunikált, amely üzenetben azt is leírta, hogy mennyire szereti a dalaimat hallgatni, és kifejtette, hogy szerinte nem volt illő megvásárolnom Jimmy Mercedesét. A menedzserem nem válaszolt és nem is kíván minden jót Alekosznak” – kezdte az énekes, aki elmondta, hogy sokadik tulajdonosa az autónak, így ha nem nála lenne, akkor sem egy csepeli múzeumban nézegetnék az emberek.

Peter Srámek nem hagyja magát (Fotó: MTVA)

Az autó eladó volt, én pedig megvettem. Ez egy szimpla adásvétel volt, ami előtt valóban nem kértem Nagy Alekosztól engedélyt. Őszinte leszek, nem tudtam, hogy kellett volna… Ha nem én veszem meg az autót, akkor megveszi más. Ez a kocsi nekem értékes, mert tudom, kié volt. Az is tény, hogy én nem múlt héten kezdtem el Zámbó Jimmy-dalokat hallgatni.

– tette hozzá Peter, aki a rendszámra is kitért. „A SRAMEK-001 rendszám a sorozat egyik betétdalához készült forgatáson volt az autón, tehát nem ez a rendszáma, de egyébként ha ez lenne, sem lenne hozzá Alekosznak semmi köze.”

Azt értem, hogy mindenáron szerepelni szeretne az újságokban és televíziókban, de ezt megteheti a produktummal is, amit letesz az asztalra. Ja, hogy az nincs? Rendben, legyen. Annyi háton felmászott már, ha az enyém kell most, hát legyen…

„A továbbiakban azonban nem szeretnék Alekosszal és az ő bulvárkreálmányaival foglalkozni. Hallgassa tovább Jimmy dalait és az én dalaimat, de a nevemet felejtse el, mert nagyon nem vagyunk egy szinten” – szögezte le az énekes.