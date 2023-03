Durva, ami jön: a Sztárban Sztár énekese csak reméli, hogy lesz rajta ruha – Videó!

Molnár Tibi, azaz Trap kapitány múlt vasárnap két produkcióval is lehengerelte a zsűrit és a nézőket a Sztárban Sztár új évadának középdöntőjében. Először Soltész Rezső örökzöldjével lépett színpadra, egy perccel később pedig már az egész stúdió egy emberként énekelte, hogy „Szóljon hangosan az ének”.

Trap kapitány a Maneskin frontemberének bőrébe bújik most vasárnap – Fotó: TV2

A produkciója óriási sikert aratott, a zsűri is a maximális, 50 ponttal jutalmazta az énekest, aki a párbajban már egészen más külsővel jelent meg, hiszen a Scooter frontemberekéntt, H.P. Baxxterként, platinaszőke hajjal csapott össze Valkusz Milánnal.

Bár a párbajban is nagyot alakított, végül csak megérintette a kiesés szele, a végén ő és Sipos Tomi álltak a veszélyzónában. A nézők végül Trap kapitánynak szavaztak bizalmat, így ő várhatta nagy izgalommal, melyik előadót sorsolja ki neki a gép erre a hétre.

Nos, úgy hozta az élet, hogy az egyik legmenőbb rockbanda, a Maneskin frontemberét, Damiano Davidet kell majd megszemélyesítenie, aki mindössze 24 éves, de már számos díjat bezsebelt, többek között a 2021-es Eurovíziós Dalfesztivált. Nos, Damiano jellegzetes hangja mellett extrém külsejéről is ismert, a szemceruzát például sokkal jobban szereti a ruháknál, általában így szokott kinézni a színpadon.

Bizony, az énekes imád félmeztelenül megőrülni a színpadon, így Trap kapitány hiába tervezte azt, hogy a héten áldoz a kulináris élvezetek oltárán, a hiteles megjelenés érdekében azért vissza kell fognia az étvágyát.

„Nagyon jellegzetes hangja van az énekesnek. Remélem, hogy nem kell majd annyira durván kinéznem, és lesz rajtam ruha. Azt terveztem ugyanis, hogy most jól bezabálok a műsor után, és egész héten zabáltam, mert most nem kellett félmeztelenül lennem. Remélem, most sem kell majd koplalnom”

– bizakodott a Metropolnak Trap kapitány a hatodik élő adás után.