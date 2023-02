Világsztár zongorazseni először Budapesten

Péter Bence zongoráján olykor dobol vagy „gitározik”. „Egyedülálló technikájával egy új szintre emelte a zongorajátékot, nagy hatást gyakorolva az új zenészgenerációkra és a zenekedvelő közönségre” – mondják róla kritikusai.

Klasszikus zongora- és zeneszerzői képzése után a Berklee College of Music ösztöndíjasaként folytatta tanulmányait Bostonban (Massachusetts) filmzene és zongora szakon, ahol a zenei műfajok széles spektrumát szívta magába, amelyek közül sokan hozzájárulnak mai stílusához.

Bence még a Berklee-en kezdett videókat feltölteni a YouTube-ra, és 2015-ben Michael Jackson "Bad" című dalának feldolgozásával gyorsan hírnévre tett szert: néhány nap alatt 10 millió megtekintést gyűjtött össze, hatalmas sikert aratva. Három évvel korábban már egy világrekorddal is felhívta magára a figyelmet: 2012 januárjában szerezte meg a Guinness-rekordot a "legtöbb zongorabillentyű leütése egy perc alatt" kategóriában, 765 billentyűleütéssel.

Az elmúlt öt évben teltházas koncerteket adott több mint 40 országban, többek között a Sydney-i Operaházban, a Lotte Concert Hallban Szöulban, a bécsi Stadthalle-ban vagy a genfi Victoria Hallban. Ő nyitotta meg a BBC Proms In The Park-ot 2017-ben a londoni Hyde Parkban, 50 000 ember előtt. 2020-ban az ő albuma "The Awesome Piano" - a Steinway & Sons kiadó gondozásában debütált - azonnal több országban az iTunes listájának első helyén, a Billboardon pedig a 11. helyen.

Májusban tehát a nagyközönség Budapesten is láthatja Péter Bence lenyűgöző virtuozitását, ahogy rendkívül kifejező játékstílusával lebontja a klasszikus és pop zene határait, ezzel egy új és eddig még nem hallható minőséget adva a zongorajáték élvezetének.

Michael Jackson – Bad – Peter Bence (Piano Cover)

AFRICA - Toto x Peter Bence (Piano Cover)

További információ:

http://www.podiumshows.com/

