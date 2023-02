Súlyos balesetet szenvedett VV Szandika: Éppenhogy megúsztam a tragédiát

A Bors szúrta ki, hogy az egykori valóságshow-szereplő maga számolt be róla a közösségi oldalán, hogy egy baleset következtében eltört a csigolyája. A fotó láttán egészen biztos, hogy egy ideig nem fog tudni dolgozni, ugyanis a gerinccsigolyája mellett a jobb karja is eltört, amit maga is megerősített.

„Sajnálatos balesetet szenvedtem, amiben eltört a gerinccsigolyám, illetve a jobb kezem… éppenhogy meg úsztam a nagyobb tragédiát. Egy jó ideig sajnos nem fogok tudni dolgozni, de mielőbb igyekszem felépülni és mielőbb fogadni titeket. Gyógyultan újult erővel várok mindenkit” – írta a fotóhoz a manapság már fodrászként dolgozó Szandika.