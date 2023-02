Hiába aggódtak a rajongók: Nem akar felmászni vőlegénye Agárdi Szilvi hátán

Agárdi Szilvi úszik a boldogságban, hiszen nemcsak szakmailag szárnyal, de a minap eljegyezte szerelme, Gergő.

Fotó: Kovács Tamás / MTI

Sokan talán aggódtak az utóbbi hónapokban, hogy a fiatal, jóképű férfinak hátsó szándékai is voltak a sikeres énekesnővel, ám erről szó sincs, sőt Gergő ha lehet, inkább nem is mutatkozik, nem szeretne középpontban lenni. Ezt bizonyítja az is, hogy Instagram-követőinek száma egyáltalán nem emelkedett meg azóta sem, hogy egy párt alkotnak. Amióta megismerkedtek, ugyanaz a 127 ember követi. Nem reklámozta magát, nem lett belőle ismert előadó párjaként influenszer sem. Gergő szándéka tisztességes, csak a háttérből támogatja, és örül Szilvi sikereinek.

Gergő Instagram-fiókja privát, nem nyitotta meg a nyilvánosság számára. Mindig azt mondja, hogy nem akarja, hogy idegenek jelöljék be, és nem szeretne feleslegesen szerepelni sem. Abban állapodtunk meg, hogy én megjelölöm a képeimen, hiszen egy pár vagyunk, de ennél többet soha nem szeretett volna

– árulta el Szilvi, aki megbízik vőlegényében, nem véletlen mondott neki boldogan igent, amikor megkérte a kezét.

2023. 01. 28. Az én drága Gergőkém megkérdezte, hogy vele élnék-e egy örök életen át

– írta néhány napja az oldalán. Azóta pedig egy ország tudja, hogy elkelt a csodaszép énekesnő, hiszen fehér lovon érkezett a hercege, és térden állva tette fel a kérdést. Van ennél romantikusabb?