Gyászol Radics Gigi: jóbarátját vesztette el

Radics Gigi Facebook-oldalán jelentette be, hogy elpusztul imádott kiskutyája.

Fotó: Metropol

Az énekesnő nagyon szomorú, hiszen sokáig voltak együtt, ráadásul ahova csak lehetett, mindig magával vitte.

Egy ágyban aludt imádott fehér bolognese kutyusával. Az énekesnő korábban elmondta, el sem tudja képzelni az életét kedvence nélkül, akit sohasem hagyna el egy férfiért sem.

Most azonban örökre elment Szamanta, aki Gigi örömére legalább még találkozhatott kislányával.

Az egykori megasztárosról egyébként köztudott, hogy rajong az állatokért és a szívén viseli a sorsukat. A zenén kívül a házi kedvencekről való gondoskodás is meghatározó szerepet tölt be az életében, többször vett már részt állatmenhelyek megsegítésére indított kampányokban, adománygyűjtésben, sőt maga is gyakran segíti őket.

Szinte bizonyos, hogy gyermekét is ebben a szellemben neveli és nem kizárt, hogy ha kiheverik a veszteséget, egyszer lesz még egy kis szőrös, ami bearanyozza majd a családjuk mindennapjait. Természetesen ez még időbe telik.