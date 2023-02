Elszólták magukat: kilencszer házasodott össze eddig Gáspár Győző és Bea

Gáspár Győző és Gáspár Bea számos érdekességet árultak el a Mokka vendégeként, így mások mellett kiderült például, hogy eddig kilenc alkalommal mondták ki egymásnak az igent, illetve arról is meséltek, hogy szerintük mi a boldog kapcsolat titka. Gáspár Győző úgy véli, hogy az is sokat lendített a kapcsolatukon, hogy amikor egymásba szerettek, még nem voltak közösségi oldalak.

Bea és Győző házasságuk titkáról vallott Forrás: Mindmegette

Hogy nagyon őszinte legyek: nem volt akkor Instagram, nem volt akkor Facebook, nem volt akkor ennyi külső hatás, mert amikor én felmegyek a színpadra, mást látok, mint 1999-ben láttam

– mondta a showman. Ezt Bea azzal egészítette ki, hogy szerinte a pároknak több személyes kontaktra és toleranciára lenne szükségük.

Győzi arról is beszélt, szerinte a mai világ elkorcsosult, egyenesen felháborítónak tartja, amikor tinilányok ajánlkoznak fel neki az Instagramon, amikről felesége is tud.

Bea asszony kihangsúlyozta, hogy a házasságuk a kölcsönös szereteten és tiszteleten alapszik, és bár a szerelem – sok más párhoz hasonlóan – egy idő után köztük is szeretetté szelídült, a sok hullámvölgy ellenére is belátták, hogy együtt sokkal jobban működnek, mint egyedül. Ugyanakkor a megfelelő teret is megadják egymásnak.

A tér úgy működött, hogy hétfőn 14:45-kor összevesztünk. Én összecsomagoltam a ruhámat, elköszöntem, hogy elköltözöm. 16:00-ra visszamentem, mintha nem történt volna semmi. De hát egymásnak küldözgettük az sms-t, hogy vége, most akkor ne találkozzunk egy hétig. Ez történt. Visszamentem, mondom, figyelj már, nincs kedved menni? Éhes vagyok, meghívlak valamelyik étterembe. Mintha nem történt volna semmi, összevesztünk valami hülyeségen, és ez a mi titkunk. Hogy veszekedünk, hogy nem is

– mondta Gáspár Győző.