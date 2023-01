Nem lassít Békefi Viki, várandósan is színpadra áll

Ya Ou eddig is figyelmes volt velem, de most még fokozottabban az! A lépcsőn mindig fogja a kezem, hogy le ne essek. Nekem ez kicsit furcsa, mert nagyon önálló vagyok. De jól esik a figyelmessége. Hozza a táskám, mindig fogja a kezem. Bár a munkák miatt ritkán vagyunk egyszerre otthon, de ha így alakul, akkor igyekszünk minden módon megajándékozni egymást, néha ágyba reggelit is kapok!