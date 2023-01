Meghalt az ismert fiatal színésznő, két gyereket hagyott hátra

Az ismert színésznőnél még 2020-ban diagnosztizáltak rákos megbetegedést. Annie Wersching többek között a 24 című tévésorozat, a Star Trek és a The Last of Us filmben is játszott.

A tragikus hírt férje, Stephen Full jelentette be.

Annie két kisfiát hagyta hátra. Freddie 2010-ben, öccse, Ozzie pedig 2013-ban született – írja a Daily Star.