Megtörte a csendet Dárdai Pál fia, ezért nem beszélt senkivel

A 26 esztendő ballábas szélső 2021 elején már kipróbálta magát magyarországi „légiósként", a Németországban nevelkedett focista akkor a 20. születésnapja előtt költözött Székesfehérvárra. Dárdai Palkó két és fél évet játszott a Vidiben, 89 meccsen 16 góllal és 26 gólpasszal bizonyított, majd visszatért a Herthába, ahol az édesapja kezei alatt is dolgozhatott. A 2023-as kiesés után is maradt a kék-fehéreknél, az előző szezonban 16 bajnokin kapott lehetőséget, és úgy döntött: ismét hazatér. Ezúttal is Fejér vármegyébe igazolt, de a Puskás Akadémiához.

Dárdai Palkó (balra) a válogatottból ismerős Nagy Zsolttal jól megérteti magát Fotó: Facebook/PAFC

Miután egyértelművé vált, hogy Dárdai Palkó elhagyja a német klubot, a felkészülést nem is kezdhette meg a csapattal, így egyelőre még nincs 100 %-os állapotban.

− Egy hetet kihagytam, de most már kezdek formába lendülni. Két hetet már letoltam a Herthában, de azok igazából csak futások voltak.

"Rendes mindenki, az első napokban segítőkészek voltak, mehet így tovább! Szélen játszottam, részt vettem a játékfelépítésben szélről, középről, valamint befejezéseket gyakoroltunk. Látszik, hogy nagyon jó játékosok vannak, aminek örülök, és várom, hogy játszassak velük" − nyilatkozta a felcsúti klubnak az eddigi benyomásairól.

Dárdai Palkó már átesett a tűzkeresztségen a Puskás Akadémiában Fotó: Facebook/PAFC

Dárdai Palkó maga döntött

Dárdai Palkó hosszú távú, négyéves szerződést írt alá Felcsúton. Csereként beállva már debütált is a Puskás Akadémiában a Crvena zvezda elleni 1-1-re végződött felkészülési mérkőzésen. Nem került ismeretlen közegbe Dárdai Pál legidősebb fia, aki az M4Sportnak elmondta, édesapja támogatta a klubváltását, ám hiába ismert itthon több játékost, nem beszélt senkivel, nem kérte ki a véleményüket.

− Mivel már játszottam Magyarországon, tudom, mi vár rám. Otthon szeretnék lenni, a Konferencia-ligában tudok játszani, ahol cél a főtáblára kerülés − mondta Dárdai, aki nem titkolta, volt megkeresése Lengyelországból a Pogon Szczecin részéről, de képben volt a Karlsruhe és más Bundesliga kettes csapatok is.

Dárdai Palkó két testvére, a védő Márton (23) és a középpályás Bence (19) továbbra is Németországban futballozik, mindketten tagjai Marco Rossi magyar válogatottjának. A legidősebb fivér, Palkó eddig egyszer ölthette magára a címeres mezt, 2022 novemberében állt be csereként a görögök ellen 2-1-re megnyert felkészülési találkozón. Amondó, a visszatérés egyelőre nem aktuális.

− A válogatottságon még nem gondolkoztam, elsősorban most játszani szeretnék, jó teljesítményt nyújtani, gólokat szerezni, gólpasszokat adni, aztán majd meglátjuk

– összegzett a közmédia sportoldalának az immár a Puskás Akadémiát erősítő Dárdai Palkó.