Magyarok ünnepeltek bajnoki címet Barcelonában

Korábban természetes volt, ma már talán kevesebb magyar pólós szerepel légiósként. Akik viszont vállalják és kelendőek, halmozzák a sikereket. Burián Gergely és a Schmitt Pál-unoka, Vigvári Vince is remek évet zárt Spanyolországban, de Európában is maradandót alkotna.

Spanyol bajnok magyarok egymás közt: Burián Gergely (balra) és Vigvári Vince is első bajnoki címét szerezte meg

Burián és Vigvári Vince duplázott

Csak a szokásos. És mielőtt bárki megsértődne, számokkal is alátámasztjuk: a CNA Barceloneta története 25. spanyol bajnoki aranyérmét szerezte meg, sorozatban a huszadikat. Az egyeduralkodó együttes a két győzelemig tartó döntőben előbb 17-8-as hazai sikerrel demonstrált erőt a Sabadell ellenében. Vigvári Vince és Burián Gergely is 2-2 gólt lőtt. A második, idegenbeli találkozón 12-7-re nyertek a katalánok, ezzel lezárták a párharcot. Burián egyszer köszönt be, a 6 gólos Granados volt a sztár. A magyarok - akik tavaly nyáron igazoltak a Barcelonetához - az első spanyol bajnoki címüket nyerték meg, februárban a kupát már bezsebelték.



– Nagyon örülök, mert pályafutásom első bajnoki aranyérme ez – 27 évesen értem el.

"Szinte kötelező volt számunkra megnyerni a bajnokságot, de nem vagyok teljesen elégedett, mert a mai meccs elején nagyon sok butaságot csináltunk, volt-egy-két bírói ítélet is, amire rosszul reagáltunk és emiatt gólokat kaptunk, szám szerint hármat. Most kezdődik majd a szezonunk érdemi része, jön az eddigi legfontosabb meccsünk, a BL elődöntője. Kemény ellenféllel nézünk szembe, de ha meg akarjuk nyerni a BL-t, márpedig ez a célunk, akkor be kell jutnunk a döntőbe" – tekintett előre a vlv-hu-nak nyilatkozó Európa-bajnoki ezüstérmes, immár spanyol bajnok Burián Gergely. A példa adott: 2014-ben Szirányi Balázzsal a soraiban elhódította a Bajnokok Ligája serleget a Barceloneta.

Bajnokok Ligája-sikerre törnek

A mindössze 21 esztendős, de már felnőtt világbajnok Vigvári Vince is először lett bajnok. Érdekesség, hogy bátyja, Vendel ugyanazon a hétvégén lett aranyérmes az OB I-ben, ő a Fradi színeiben és már sokadszor. A testvérek a BL-ben ismét összecsaphatnak. Vigvári Vendelék alaposan helyben hagyták az év elején Vincét és a Barcelonetát. A BL-csoportmeccsen 18-10-re diadalmaskodtak a zöld-fehérek a Komjádiban, válaszul április elsején döntetlen után ötméteresekkel Burián és Vigvári Vince csapata győzött. A két együttes a Bajnokok Ligája döntőjében is találkozhat, a Fradi a Marseille-lel, a Barceloneta a szerb Novi Beográddal vívja majd az elődöntőt Máltán.

"Elsősorban: gratulálok a csapatnak. Jó dolog nyerni és idén már hétszer vagy nyolcszor sikerült legyőznünk a Sabadellt. Nem egy gyenge csapatról beszélünk és mi végig magabiztosan vertük meg őket."

Én örülök, hogy a mai meccs szorosabban alakult, mert ez kell a sportágnak, nem nézett ki jól a döntő első mérkőzésének végeredménye… Most jön egy kis pihenő, aztán készülünk Máltára.

"Az ellenfelünk, a Novi jó csapat, láttuk, hogy hogyan játszanak idén. Eléggé szervezettek, láthatóan jó munkát végez a stábjuk. Nagyon kemény meccsre számítok" – mondta Vigvári Vince, aki egyelőre a Fradit és testvérét még nem hozta szóba. Máltán így is, úgy is találkoznak majd. Kérdés, hogy a parton vagy a medencében.