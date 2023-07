A magyar férfi vízilabda-válogatott 21-13-ra verte Argentínát utolsó világbajnoki csoportmeccsén. Ott volt a csapatban Schmitt Pál korábbi MOB-elnök két unokája is, Vígvári Vince és Vendel. Sőt, a fiatal fiúk egyaránt betaláltak a kapuba, Vince négy, Vendel pedig egy találatot szerzett.

Vince volt a gólerősebb Fotó: Derencsényi István/World Aquatics

– Előre tudtam, hogy a fiaim életükben először világbajnoki meccsen csapattagok lesznek, mert Varga Zsolt szövetségi kapitány így döntött, ők pedig üzentek nekem – mondta lapunknak Schmitt Gréta, a fiúk édesanyja.

Az U20-as vb-n aranyérmes Vince fiam négy gólt lőtt, mi több, a tavalyi felnőtt Eb-n ezüstérmes bátyjának, Vendelnek asszisztált az egyetlen találatához.

Gréta idézte Schmitt Pál unokáinak a vb előtt címkézett tanácsát. A nagypapa azt kötötte unokái lelkére, hogy lövésből lesz a gól.

– A fiaimmal minden rendben, az ottani étkezés is kiváló. Varga Zsolt kapitány a magyar idő szerinti péntek reggel kilenckor kezdődött záró, Argentína elleni csoporttalálkozó előtt is kőkemény edzést vezényelt. A hangulat kiváló, fiaim és jómagam is aranyérmet várunk, ami párizsi olimpiai részvételt is jelent.

A testvérek az M4 Sport kamerája előtt közösen is nyilatkoztak:

– Jó élmény közösen játszani itt. Elég sok gólpasszt is adtunk egymásnak, de ez nem volt egy olyan jó mérkőzés, mert nagyon sok gólt kaptunk. Dolgozni kell, de fáradtak is voltunk, korán keltünk. Tegnap is kondiztunk, ma pedig volt egy edzésünk a bemelegítés helyett. Attól függetlenül ezek nem kifogások arra, hogy ennyi gólt kaptuk, dolgozni kell – értékelt az Argentína elleni mérkőzés után Vigvári Vendel.

A beszélgetést ide kattintva nézheted meg.