Itt a döntés: Szoboszlai Dominikot hiába keressük, Kerkez és Gulácsi megnyugodhat

Ugyan a Bundesliga kivételével még zajlanak a topligák bajnokságai, a The Athletic kedd este nyilvánosságra hozta, szerinte a 2024/25-ös szezonban hogyan állnak össze a topligák válogatottjai. A magyar szurkolók abban reménykedtek, hogy az álomcsapatokban legalább három magyar játékos nevével találkoznak, ám ezúttal Szoboszlai Dominik nem került be a portál szerint a legjobbak közé. Ugyanakkor két honfitársunk idei teljesítményét elismerte a portál, hiszen Kerkez Milos lett a legjobb bal oldali védő a Premier League-ben, míg Gulácsi Pétert választották a Bundesliga legjobb kapusának.

Kerkez Milos (balra) bekerült, míg Szoboszlai Dominik nem a PL álomcsapatába Fotó: Kovacs Peter / Nemzeti Sport

Szoboszlai nem, de másik öt liverpooli Kerkez csapattársa lett

A Premier League legjobb 11 játékosa közé is odafért egy magyar, igaz, nem pont az, akit a szurkolók oda reméltek. Ugyanis hiába nyert bajnokságot a Liverpoollal és volt a csapat középpályájának motorja Szoboszlai Dominik, az Athletic szakírói szerint nem fért be az álomcsapatba. Persze a Vörösök így sem panaszkodhatnak, ugyanis öten is ott vannak a legjobb 11 játékos között: a távozó Alexander-Arnold mellett Van Dijk, Gravenberch, Mac Allister és Szalah. Nagy örömünkre viszont a Bournemouth fiatalja, a 21 éves Kerkez Milos lett a PL legjobb bal oldali védője, így ott olvasható a neve a Premier League álomcsapatában.

Amíg Kerkez bekerült, addig Szoboszlai nem a PL álomcsapatába / Fotó: The Athletic

A dobogósok uralják a Bundesliga álomcsapatát

A Bundesligában már a múlt hétvégén befejeződött a pontvadászat, a Premier League, a La Liga és a Serie A pedig a záróforduló előtt áll, azaz az éves teljesítmények elemzését az utolsó fordulók már nem befolyásolják. A német bajnokságot a Bayern München nyerte a címvédő Bayer Leverkusen és az Eintracht Frankfurt előtt, nem véletlen, hogy a Bundesliga álomcsapatát e három klub játékosai uralják:

a bajnokcsapat három (Upamecano, Musiala, Olise), a leverkuseniek két (Wirtz és Grimaldo), míg a bronzérmes frankfurtiak szintén két (Kristensen és Ekitike) labdarúgót delegáltak a legjobbak közé.

Fotó: The Athletic

Gulácsié lett a Fehér kesztyű

A nemzetközi kupaszereplésről lemaradó, története legrosszabb bajnoki szezonját teljesítő RB Leipzig a magyar kapusának, Gulácsi Péternek köszönhetően képviselteti magát az álomcsapatban, miután a válogatottól végleg elköszönt hálóőr 14 alkalommal őrizte meg kapuját a góltól – a második Manuel Neuer lett 13 kapott gól nélküli meccsel –, így ő kapta meg a Fehér kesztyű díjat.