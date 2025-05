Két bajnoki címről is lemaradt, mégis kell a Fradinak

A kupaezüstérem után bajnoki címet nyert a Ferencváros a 2024/2025-ös szezonban. Az új idény kezdetére több kölcsönben szereplő labdarúgó is visszatérhet a Népligetbe, közülük kettőt külön is kiemelt a klub vodcast-sorozatában Hajnal Tamás, az Fradi sportigazgatója. Nem titkolta, hogy az előző szezon előtt hibázott a klub azzal, hogy túlságosan hitt azokban a játékosokban, akik korábban egyszer már kikerültek a keretből. A sportvezető állítja, ezt a hibát most nem fogják elkövetni.

A Fradi sportigazgatója, Hajnal Tamás megnevezte azokat, akik nyáron újra lehetőséget kapnak a zöld-fehéreknél / Fotó: fradi.hu

Hajnal Tamás elárulta, a Fradi két visszatérő kölcsönjátékosnak ad lehetőséget a nyáron

Az egyik nagyon fontos tanulság, hogy tavaly, Jansennek, hogy megadjunk minden lehetőséget és a klub számára is megpróbáljuk a legköltséghatékonyabb megoldásokat megtalálni, minden játékosnak megadtuk az esélyt. Azoknak is, akik különböző okokból már rég kikerültek a keretből, de hittünk bennük, hogy esetleg újra lesz bennük bizonyítási vágy és képesség. Ezért a keret nagyon nagy volt az egész nyár folyamán és ez megnehezítette a szakmai munkát és a csapatkohézió kialakítását. Ezt biztosan nem szeretnénk idén így csinálni, sokkal hamarabb akarunk döntéseket hozni ezen a téren

– magyarázta Hajnal Tamás.

Amint korábban megírtuk, július 1-én tíz olyan játékos térhet vissza a klubhoz, akik az idény során különböző csapatoknál szerepeltek kölcsönben. A 44 éves sportigazgató ebből a tásaságból két nevet külön is megemlített, akik vélhetően megkapják a bizonyítási lehetőséget Robbie Keane-től.

Most csak két nevet mondok, mert nem szeretném, hogy az érintettek innen értesüljenek valamiről. Edgar Szevikjanban hiszünk, ő tavaly nyáron úgy érezte, hogy egy más közegben talán lendületet kap. Baráth Peti a Rakow-val egész jó szezont játszott, az utolsó pillanatig versenyben volt a bajnoki címért. Nagyon kíváncsiak vagyunk rá, hogy mennyit fejlődött az elmúlt 18 hónapban. Nekik megadjuk a lehetőséget, és lesznek, akikkel nem fogunk már próbálkozni és más megoldást keresünk számukra

– közölte Hajnal Tamás.

Baráth Péter nagyon jól érzi magát a Raków csapatánál, de a Fradi visszavárja Fotó: X/Rakow

A Fradi kölcsönjátékosa rengeteget fejlődött a lengyel bajnokságban

Baráth Péter helyzete meglehetősen érdekes, ugyanis őt tavaly februárban adták kölcsön, így az idei, zsinórban hetedik bajnoki címről lemaradt. Ugyanakkor kinti csapatával, a Rakow Czestochowa gárdájával az utolsó fordulóig versenyben volt az aranyéremért, ám végül egy ponttal a Lech Poznan lett a befutó. A Transfermarkt adatai alapján összeállított mutatói viszont abszolút nem rosszak a kétszeres válogatott játékosnak.

értéke 700 ezer euró

2023 nyarán került végleg a Fradihez 1,2 millió euróért

a zöld-fehéreknél 17 alkalommal lépett pályára, kétszer nyert bajnokságot

2024. január 19-én került kölcsönbe a lengyel Rakow csapatához

2023/24-es szezonben 11 alkalommal lépett pályára

2024/25-ös szezonban 25 bajnoki és 1 kupameccsen kapott lehetőséget: 2 gólt szerzett, 2 gólpasszt adott és háromszor lett a meccs legjobbja

Ugyan a kétszeres válogatott középpályás kölcsönszerződése június 30-ig érvényes, a hírek szerint a lengyel bajnokság ezüstérmese, a Raków megtartaná Baráthot. Nagy kérdés, hogy a 23 éves játékos a zöld-fehér, vagy a piros-kék mezt részesítené előnyben.

Baráth a Stal Mielec ellen 6 játékperc után betalált: