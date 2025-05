Elfelejtett fradisták, rémálomszerű álomcsapat az NB I-ben

A Ferencváros megszerezte története 36. magyar bajnoki címét. A Fradi sorozatban hetedszer lett aranyérmes, de ilyen kiélezett küzdelemre nem kényszerült. Hullámzó volt Varga Barnabásék teljesítménye, talán ezért is került be kevés FTC-focista az elitbe.

A Fradi új magyar csillagának, Tóth Alexnek ott van a helye a szezon legjobbjai között

Fotó: MTI/Purger Tamás

Paksi fölény

Nyolc zöld-fehér labdarúgó kapott helyet az M4 Sport által összeállított tizenegyben. Mielőtt azt gondolnák, hogy ez egyenlő azzal, hogy az aranyérmes Ferencváros játékosai alkotják a 2024–2025-ös NB I-es idény álomcsapatának gerincét, gyorsan leszögezzük: 4 paksi, 3 felcsúti, 2 győri és 2 fradista kapott helyet. Az rendben van, hogy a tolnaiak is jól szerepeltek, bronzérmet szereztek, a Magyar Kupát – épp a Fradi elleni döntőben – megnyerték, de talán ennyire nem uralták a ligát. Böde Dániel 38 esztendősen gólkirály lett, az elöl és hátul is hasznos Eötvös Bence kiemelkedő szezont futott. A jobb oldali hátvéd Osváth Attila a nemzeti együttesbe is bekerült, a középpályás Mezei Szabolcs remekül osztogatott, 28 fellépésen 2 gólja és 9 asszisztja azért nem rendkívüli produktum. Persze kérdés, a posztján ki volt jobb. Az MTK-s Bognár István, a keveset játszó újpesti Tajti Mátyás, a fradista örökmozgó, fontos gólpasszokat adó Abu Fani?

Meglepően kevés Fradi-játékos

Ami a Fradit illeti, a két bekerült játékos helye nem szorul magyarázatra. A védő Stefan Gartenmann 28 bajnokin játszott, kemény, határozott belépői, jó helyezkedése mellett pontos passzokkal kezdte a támadásépítéseket, labdakihozatalokat, ráadásul 3 gólt is beletett a közösbe. A Dániában született, ott az utánpótlás-válogatottakat végigjárt 28 éves, kettős állampolgár bekk teljesítményét mi sem bizonyítja, hogy bemutatkozott, kétszer pályára is lépett a svájci válogatottban. A 19 éves Tóth Alex berobbant a hazai élvonalba és a Fradiba. A saját nevelésű középpályás olyannyira helyet követelt magának a légiósok között, hogy 41 találkozón is lehetőséget kapott Pascal Jansentől, majd Robbie Keane-től. Mindezt 2 góllal és 11 gólpasszal hálálta meg. Teljesítménye Marco Rossi szövetségi kapitányt is meggyőzte, behívta a felnőttválogatottba, a törökök elleni hazai mérkőzésen (0-3) az utolsó fél órában játszott a Puskás Arénában.