Jó barátja, Lőw Zsolt vesztes bemutatkozása miatt szomorkodhatott, de egyik kevenc tanítványa nagy sikerének örülhetett Dárdai Pál, miután a VfB Stuttgart 3-1-re legyőzte az RB Leipziget a Német Kupa szerdai elődöntőjében.

Mittelstädt örömében elsírta magát, Dárdai kedvence a Stuttgart ászaként trófeáért térhet vissza Berlinbe –Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A győztes svábok balhátvédje, Maximilian Mittelstädt boldogságában elsírta magát, a lefújás után alig győzte törölgetni az örömkönnyeit.

Ez lélegzetelállító, hazatérhetek a berlini Olimpiai Stadionba, amely különleges jelentőséggel bír számomra

– mondta a 28 éves futballista, miután csapata egyik legjobbja volt Orbán Williék ellen.

Mittelstädt számára azért lesz hazatérés a május 24-ei kupadöntő, mert annak több évtizede a Hertha stadionja ad otthont. Ő pedig a fővárosban született és nőtt föl, a berlini csapatban nevelkedett és vált profi labdarúgóvá – nagyrészt Dárdai Pál segítségével. Mielőtt a friss kupadöntős focista 2023 nyarán Stuttgartba igazolt volna, 11 évet húzott le a Hertha utánpótlásában és 2015-től a profi csapatában. Itt is, ott is leginkább a magyar klubikon dirigálása mellett. Dárdai-játékosként nyert U17-es német bajnoki címet, majd az ő mindhárom vezetőedzői időszakában összesen 83 tétmeccsen szerepelt az A csapatban is, a Bundesliga-élvonaltól az Európa-liga főáblájáig.

Dárdai kiprovokált tőle egy üveg bort

Az évek óta szakmailag és gazdaságilag is mélyrepülésben lévő Hertha a tavalyelőtti kiesése után aprópénzért, 500 ezer euróért (200 millió forint) engedte el Stuttgartba saját nevelésű erősségét. Ott azóta is szárnyal, fél év múlva már bemutatkozott a német válogatottban. Eddig 12-szer szerepelt a Nationalelfben, lőtt már gólt Hollandiának és adott gólpasszt a mieink elleni Európa-bajnoki csoportmeccsen. Mindezek fényében nem csoda, hogy az őt talán legjobban ismerő berlini, Dárdai Pál tavaly a Hertha-vezetőket kritizálta Mittelstädt miatt, a játékosnak pedig tréfásan üzent:

A klubunk részéről kicsit furcsa, hogy ilyen alacsony kivásárlási záradéka volt. Egy ilyen jó játékos ennyiért szinte ajándék volt. Ki írta ezt alá?! Mindig szerettem őt, és még most is szeretem. Miatta nézem a Stuttgart meccseit. Ennek ellenére haragszom rá. Amikor elment, nem kaptam tőle vörösbort. Szóval Maxi, ha hallasz: gondolj a régi edzői stábodra, kérlek!

– üzente akkor Dárdai morcosan a Hertha-vezetőknek, de mosolyogva „Maxi” Mittelstädtnek, aki rögtön reagált is: