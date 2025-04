Dárdai Pál NB I-es csatárát várják vissza a Herthánál

Komoly változások lehetnek idén nyáron a Hertha Berlin focicsapatánál. A gárda ezúttal sem jut vissza az élvonalba, igaz, az év eleji állapotokhoz képest legalább nincs kiesési problémája. Vezetőcserék mellett a keret is átalakul, arról azonban nincs szó, hogy Dárdai Pál bármilyen funkcióban visszatérne az első csapathoz. Újra Hertha-mezt húzhat azonban Haris Tabakovic, akit az NB I-ből ismerhetünk, s a Hertha-drukkerek kedvence is volt.

Haris Tabakovic Dárdai Pál keze alatt játszott a Herthában, nyáron igazolt Hoffenheimbe Fotó: Luciano Lima

Tabakovic 2017 és 2020 között játszott a magyar NB I-ben, a Debrecen, majd a Diósgyőr csatára volt. Berlinbe a kiesés után, 2023 nyarán érkezett, s egyből közönségkedvenc lett Dárdai Pál együttesében. 36 tétmeccsen 25 gólt szerzett, nem csoda, hogy tavaly nyáron már az élvonalba csábították. A hoffenheimi kaland egyelőre kellemetlen a számára, mindössze 2 gólnál jár 20 találkozón. Ezért is került szóba, hogy idén visszatér Berlinbe. Az más kérdés, hogy jelenleg nincs pénz a csatárra. Tabakovic 3 millió euróért került Hoffenheimbe, ha most kölcsönbe jönne vissza, akkor is ki kellene gazdálkodni a 2 millió eurós fizetését.

Tabakovicot 2027-ig köti szerződése a Hoffenheimhez, a kivásárlása szóba sem kerül.

Dárdai felfedezettje elmegy

Egy nagy távozó már biztosan lesz a Herthánál. A 19 éves Ibrahim Maza - aki Dárdai Pálnál mutatkozott be - jó eséllyel a Bayer Leverkusenhez igazol.