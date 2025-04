Csak ezt ne, Dárdai Bencét nagy veszteség fenyegeti

Sorozatban négy vereséggel a Wolfsburg a teljes német Bundesliga-mezőny legrosszabb formájában vág neki a szezon utolsó hat fordulójának, és nem sok esélye maradt a célul kitűzött nemzetközi kupaszereplés kiharcolására. Ráadásul – ahogy az ilyenkor lenni szokott – belső feszültségekről is szólnak a hírek. Minden jel arra mutat, hogy Ralph Hasenhüttl vezetőedzőt legkésőbb nyáron menesztik, ami érzékenyen érintheti Dárdai Bencét.

Dárdai Bence (balra) könnyen rosszul járhat, ha távozik a wolfsburgi edzője, Ralph Hasenhüttl Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az immár magyar válogatott labdarúgó tavaly nyáron érkezett a másodosztályban ragadt Herthától, és bár sokan – köztük édesapja, Dárdai Pál is – féltették, pár hónap múltán, októberben 19 éves létére sikerült neki az áttörés a topligában. Hasenhüttl a bő keret ellenére mély vízbe dobta a középpályást, sőt azóta rendszeresen szerepelteti: Dárdai Bence már 21 tétmeccsen játszott nála, és három gólpassza mellett a klub valaha volt legfiatalabb gólszerzője lett a Bundesligában. Legutóbb, az RB Leipzig elleni meccsen (2-3) is csapata egyik legjobbja volt, közel járt a gólszerzéshez, de balszerencséjére Gulácsi Péter helyett a kapufa hárította a fejesét. Az osztrák szakember többször dicsérte az újonca tehetségét, hozzáállását és emberi tulajdonságait is.

Dárdai Bence mentora is veszélyben?

Csakhogy az edzőváltás mindig rizikós (lapértesülések szerint a St. Pauli mestere, Alexander Blessin érkezhet), ráadásul Hasenhüttl távozásával bizonytalanná válhat stábjában dolgozó Rainer Widmayer sorsa is, aki a legifjabb Dárdai fiú mentora Wolfsburgban: korábban 4,5 évig Dárdai Pál jobbkeze volt a Herthánál, és gyerekkora óta ismeri Bencét.

Ralph Hasenhüttl az utóbbi napokban kétszer összetűzésbe keveredett. Elküldte egy edzésről a klub egyik utánpótlásedzőjét, aki szerette volna megtekinteni a gyakorlást (ez nem tetszett a főnökeiknek), és miután egy vereség után az öltözőben kritizálta a focistái hozzáállását, lehordta és kitette a keretből a méltatlankodó egykori válogatott csatárt, Kevin Behrenst.

A Wolfsburg–Lipcse-meccs összefoglalója: