"Nehéz döntés" - Súlyos áldozatokat hoz karrierjéért a legértékesebb magyar sportolónő

Hosszú Katinka visszavonulása után immár Juhász Dorka számít a legértékesebb magyar sportolónőnek a Forbes magazin rangsora szerint. A 25 éves kosárlabdázó a második idényében ezüstérmet nyert az észak-amerikai profi ligában (WNBA) a Minnesota Lynx tagjaként, valamint oszlopos tagja az Euroliga egyik meghatározó csapatában, az olasz Schióban. A Magyar Nemzetnek adott interjúban többek között elmondta, hogyan bírja három éve a szinte folyamatos játékot két kontinensen, és arról is, hogy alig jut ugyan haza, de továbbra is Pécset és Magyarországot tekinti az otthonának.

Juhász Dorka a magyar válogatott edzésén Fotó: Török Attila/Nemzeti Sport

– Nem tudom, ez a sorrend mi alapján született, de megtisztelő, hogy Hosszú Katinkával együtt említettek meg. Az én célom az, hogy lépésről lépésre haladjak előre a karrieremben, és minél több fiatal magyar lányt tudjak inspirálni a történetemmel. Ez így együtt a legfontosabb, a többi másodlagos – mondta Juhász Dorka a listáról.

A legendás pécsi kosaras, Balázs Hajnalka lánya nagyon fiatalon, egyedül vágott bele az amerikai kalandba. Az egész éves játék érdekében a magánéletét tekintve is komoly áldozatokat kell hoznia.

– Nem egyszerű, az kétségtelen. Az egyetemi bajnokságból mentem a WNBA-be, onnan Európába, majd újra a WNBA következett, most pedig ismét Európában játszom, tavaly például az olasz bajnokság vége után két nappal már Minnesotában edzettem.

Korábban azért nyaranta jutott némi idő a családra, rövid nyaralásra, pihenésre, de a legutóbbi három évre ez már nem volt igaz. Az előny, hogy a karrieremet szépen tudom építeni, ugyanakkor ez a tempó fizikálisan és mentálisan is megterhelő.

Juhász Dorka itt van otthon

(...) Amikor hét éve egyedül kiutaztam az Egyesült Államokba, ott helyt kellett állnom, viszont nem tudtam hazajönni karácsonyra sem, a Covid is távol tartott a szeretteimtől, és mindezt muszáj volt egyedül feldolgoznom. Az első év mindenkinek nehéz, hiszen nem ismersz senkit sem, a megszokottól merőben eltérő kultúrába kell beilleszkedned. Sokat segített, hogy a szüleim nyitott embernek neveltek, kíváncsi is voltam erre a más kultúrára, a közeg pedig hamar befogadott, a sportolók között találtam új barátokat is. Olaszországot európaiként könnyebb volt megszokni.

Nehéz döntés a karriert mindig a magánélet elé tenni, de most ez a dolgom, nagy segítség, hogy a szüleim és a barátaim olykor azért meg tudnak látogatni, én ritkán és kevés időre tudok hazajönni

– mondta Dorka, aki a magyar válogatottban legutóbb sérülés miatt nem játszhatott.