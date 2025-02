„Nem megfelelő emberek vannak a vezetőségben” – korábbi edzője leplezte le a Honvédot

A Budapest Honvéd múlt hét vasárnap fontos összecsapást nyert meg a labdarúgó NB II-ben, idegenben győzte le 4-1-re a Tatabányát. Ezzel hosszú idő után elmozdult az utolsó pozícióból, ám még így is a kiesést jelentő, 15. helyen szerénykedik. A csapat a 2022/23-as szezon után zuhant a másodosztályba, tavaly 44 ponttal a kilencedik helyen zárt. Supka Attila korábban háromszor is volt a kispestiek edzője, a szakember a korábbi tulajdonost, George F. Hemingwayt méltatta.

Supka Attila véleményt mondott a Honvédról Fotó: KOVACS PETER

"A Hemingway-érában (2006-2019 – a szerk.) nagyon jól működött minden, akkor kerültem először oda hozzá, amikor ő átvette a klubot, onnantól kezdve háromszor voltam vezetőedző. Minden alkalommal nemzetközi porondra jutottunk, háromszor kupadöntőt játszottunk, abból egyet megnyertünk. Mellette Marco Rossi bajnokságot nyert. Azt gondolom a 13 évnyi regnálása alatt Hemingway úr mindent elért, pedig nem is volt olyan anyagi háttér, mint az utána következő vezetésnél, vagy a mostaninál. Karakánul megmondta, hogy ennyi pénz áll rendelkezésre, ebből hozzuk ki a maximumot” – mondta az Origónak Supka Attila.

Supka szerint a vezetőség tehet a Honvéd gyenge eredményeiről

2020-ban ugyan még az ötödik helyen zárt a Honvéd az NB I-ben, ezt követően sorrendben a tizedik, kilencedik, majd a kiesést hozó 11. helyen zárt az élvonalban. Supka nem kertelt, szerinte a vezetőségben dolgozók közül többen nyakig benne vannak a váratlanul gyenge eredményekben.

"Amiben a problémát látom, az a vezetőségben gyökerezik. A tulajdonos, Leisztinger Tamás egy futballorientált ember, a Diósgyőrnél is hosszú ideig és eredményesen dolgozott. Azonban úgy látom, körülötte nem olyan emberek vannak, akikre szükség lenne a vezetőségben. Ezt azért lehet hallani a szurkolók részéről is, ők is azt látják, hogy nem úgy működnek a dolgok, ahogy kellene.”

A Honvéd az NB II 18. fordulójában a harmadik helyen álló Kozármislenyt fogadja február 24-én, hétfőn.