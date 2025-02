A számok nem hazudnak, így lehet újra bajnok a Fradi

Böde Dániel duplájával múlt vasárnap a Paks idegenben győzte le 2-0-ra a Ferencvárost a labdarúgó NB I-ben. Utóbbi ezzel már sorozatban a negyedik bajnokiján maradt nyeretlen, ennek köszönhetően a tabellán egyre nagyobb hátrányba kerül a listavezető Puskás Akadémiával szemben. A felcsútiak 41 ponttal vannak az élen, a Fradi 36 ponttal a második, a harmadik helyen a 34 pontos Paks áll. Tavaly hasonlóan szerepelt a Fradi a szezon ezen szakaszában, az idény végén azonban mégis sikerült bajnoknak lennie.

Nem reménytelen a Fradi bajnoki címe Fotó: Csudai Sándor

A 2023/24-es kiírásban 20 fordulót követően a Paks 43 ponttal vezetett, mögötte a Fradinak 42 pontja volt. A mostani idényhez viszonyítva előbbi kilenc, utóbbi hat ponttal szerepel rosszabbul 2025-ben. Egy évvel ezelőtt a 21. fordulóban a Fradi átvette a vezetést a tabellán, amit aztán meg is őrzött. A zöld-fehérek végül 74 ponttal zsebelték be a bajnoki címet, a Paks formája alaposan visszaesett, de 58 ponttal így is befutott ezüstérmesként. A Fradi az utolsó 13 fordulóban a megszerezhető 39 pontból 32-t gyűjtött be.

Idén a Puskás Akadémiával versenyez a Fradi

A Paks ugyan idén is közel van a Fradihoz, ám úgy néz ki, hogy a legnagyobb ellenfele a bajnoki címért a Puskás Akadémia lesz. Nagy Zsolték óriásit javultak tavalyhoz képest, az akkori 31 pontjuk helyett idén már 41-nél tartanak. A 2023/24-es kiírást végül 55 ponttal fejezték be, a maradék 13 forduló alatt 24 ponttal lettek gazdagabbak. Ha a tavalyi formát vesszük alapul (utolsó 13 forduló), a Fradi 68 ponttal lenne bajnok idén, a Puskás Akadémia 65 ponttal pedig második.

A 21. fordulóban a Puskás Akadémia a sereghajtó, de így is bíztató formát mutató Kecskemétet fogadja, a Ferencváros a nyolcadik helyen álló Fehérvár otthonába látogat.

Hirdetés: Az utóbbi évek egyik legizgalmasabb szezonját láthatjuk a labdarúgó OTP Bank Ligában. A tabellán továbbra sincsenek bérelt helyek. Erre jó példa a címvédő Ferencváros szereplése. A hazai pontvadászat évről évre lázban tartja a szurkolókat. Melyik csapat lesz a bajnok? Kiknek szurkolhatunk a nemzetközi kupákban a következő szezonban? És mely együttesek búcsúznak az élvonaltól? A TippmixPRO számtalan fogadási lehetőséget kínál a labdarúgó OTP Bank Ligában is. Részletek itt!