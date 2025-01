"Sokkal rosszabbul is járhattunk volna" - Szoboszlai csapattársa csalódottan beszélt

A beteg Szoboszlai Dominik nélkül játszotta le a Manchester United elleni rangadóját a Liverpool focicsapata. A 2-2-re végződő meccsen a magyar játékos a keretbe sem kerülhetett oda, rajta kívül minden sztár hadra fogható volt. Ezért is jelentett csalódást, hogy a gárda csak döntetlent játszott hazai pályán. Sőt, az utolsó pillanatokban Harry Maguire a győztes találatot is megszerezhette volna a vendégek számára. Erről is beszélt a Pool csapatkapitánya, Virgil van Dijk.

Van Dijk ott volt a pályán, Szoboszlai nem / Fotó: AFP

A holland védő érzékeltette, benne volt a meccsben a vereség is.

Ha őszinték akarunk lenni magunkkal, sokkal rosszabbul is járhattunk volna, mert a végén volt egy nagy helyzetük. Ettől függetlenül csalódott vagyok, hogy hazai pályán pontokat veszítettünk, de ez van, tovább kell lépnünk, és így is teszünk

- idézi a Magyar Nemzet a meccs után nyilatkozó Van Dijkot, aki hozzátette, szó sincs arról, hogy lenézték volna a gyengébb formában érkező riválist.

Szoboszlai szerdán kaphat újra esélyt

A Manchester United ellen 2-2-re végződő bajnoki után egyelőre nincs információ arról, hogy a játékos mikor állhat újra edzésbe. Az biztos, hogy a Liverpool szerdán a Tottenham ellen lép pályára a Ligakupa elődöntőjében. A címvédő Vörösök idegenben, Londonban kezdik a kétmeccses párharcot (21.00, Match4).