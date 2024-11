Szenzációs győzelemmel folytatta hazai pályán az Európa-bajnokságot a magyar női kézilabda-válogatott. Az együttes a nyitányon nyögvenyelősen győzte le a törököket, de a gyengébb rajt már senkit nem érdekelt, amikor a csoportkör legfontosabb meccsén 32-25-re vertük Svédországot. Ez volt az a meccs, ami már a végső helyekről is dönthetett, itt derült ki ugyanis, hogy melyik gárda visz magával pontokat a középdöntős körbe. Ezzel a két ponttal az elődöntőre is jóval nagyobb az esélye a magyar válogatottnak.

Hengerelt a magyar válogatott Fotó: Mirkó István

A debreceni összecsapás előtt a svédek arról beszéltek, hogy a mieinknek majd akár a bírók is segíthetnek a meccsen. Erről persze szó sem volt, Golovin Vlagyimir csapata az utóbbi években most játszott a legjobban. A csapatban új sztár is született, Szemerey Zsófi kapus elképesztő bravúrokat mutatott be, ő is lett a meccs embere. A mieink a végén már 12 góllal is vezettek,de a vége 32-25-tel is sima lett.

Bosszút állt a magyar válogatott

A csapat csodás revansot vett a drámai módon elveszített olimpiai negyeddöntőért, hétfőn pedig Észak-Macedónia ellen zárja az első csoportkört. A látottak alapján ott sem lesz gond a győzelemmel.