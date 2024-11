Egy éve kirúgással fenyegették: a csodaedző Kerkez Milosnak is sokat segített

Az angol labdarúgó-bajnokságban szereplő Bournemouth a 2022/23-as szezonban közel állt a kieséshez, ám végül egy jó hajrának köszönhetően a 15. helyet megcsípve bennmaradt. Gary O’Neilnek viszont kisebb meglepetésre így sem volt maradása, őt Andoni Iraola váltotta. A spanyol szakembernek nem volt igazán nagy edzői tapasztalata, először a ciprusi AEK Larnacát irányította, majd a spanyol másodosztályú Mirandést menedzselte. Ezt követte a Rayo Vallecano, amelyet feljuttatott a spanyol élvonalba, majd kétszer is benntartotta az együttest. 2023 nyarán Kerkez Milos a Bournemouthhoz került, kezdetben nem ment neki a játék, a pocsék szezonkezdet után azonban beérett Iraola munkája.

Kerkezék edzője, Andoni Iraola Angliában is megtalálta a számításait Fotó: AFP

A 2023/24-es idényt az együttes borzasztóan indította. Az első 10 fordulóból mindössze egyet nyert meg, háromszor ért el döntetlent és hatszor kapott ki. Ezt követően november elején óriási, 6-1-es verést kapott a Manchester Citytől. Ekkor a Bournemouth úgy állt a 17., éppen bennmaradást érő helyen, hogy az Evertontól nyolc pontot levontak. Az angol sajtó ez időben arról írt, hogy Iraolát kirúgják, máris megválik tőle a klub, akinek a taktikája egyszerűen nem működik Angliában. A vezetőség kitartott mellette, a bátor döntés pedig kifizetődött.

A Bournemouth az ezt követő hét találkozóján veretlen maradt, a mérlege hat győzelem és egy döntetlen volt. A szezont végül 48 ponttal a 12. helyen zárta, ezzel a Premier League-ben a csapat megdöntötte a saját pontrekordját. Iraolát az sem zavarta meg, hogy a klub a nyáron eladta a gólgyárosukat, Dominic Solankét a Tottenhamnek. Idén a Bournemouth az első 10 forduló után már 15 megszerzett pontnál tart, hazai pályán pedig az Arsenalt (2-0) és a Manchester Cityt (2-1) is legyőzte.

Kerkeznek is sokat segít Iraola

Iraola már a Rayo Vallecanónál is az agresszív, letámadós játékot erőltette annak ellenére, hogy a spanyol együttes a szerényebb képességű élvonalbeli csapatok közé tartozott. A Bournemouth vezetőségének ez tetszett meg benne, játékfilozófiája szépen-lassan összeállt Angliában, a „Cseresznyések” most már az európai kupasorozatokat is megcélozhatják.