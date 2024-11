Szerelmes pillanatok, a Fradi sztárja megmutatta a barátnőjét – fotó

Matheus Saldanha a nyári átigazolási időszak hajrájában lett a Ferencváros futballistája. A zöld-fehér mezes együttes hárommillió eurót (1,2 milliárd forint) sem sajnált érte, amivel a klub történetének legdrágábban vett játékosává vált. A rekordösszeget a brazil támadó hamar elkezdte törleszteni: már mindhárom sorozatban van gólja, összesen nyolcszor talált be 13 tétmérkőzés alatt. A 25 éves futballista nemrég elárulta, hogy boldog párkapcsolatban él, most pedig meg is mutatta barátnőjét.

Saldanha megmutatta a barátnőjét / Fotó: Adam Molnar

A brazil támadó a válogatott meccsek miatti bajnoki szünetet kihasználva elutazott Olaszországba a barátnőjével, hogy ott ünnepeljék meg kedvese születésnapját. Saldanha a különleges alkalomról egy képet is megosztott a közösségi oldalán, amelyből kiderült, hogy többek között meglátogatták a Colosseumot is Rómában.

Saldanha és barátnője Rómában pihentek / Fotó: 1matheussaldanha / Instagram

Saldanha születésnapot ünnepelt

„Boldog születésnapot drágám. Minden álmod váljon valóra, és kiválom, hogy átélhesd mindazt, amiről valaha is álmodtál, és hogy ez a különleges nap még sok éven át megismétlődjön. Hihetetlen vagy!" - írta a brazil csatár az Instagram-történetében, amit az Origo szúrt ki.

Saldanha legközelebb november 24-én, vasárnap bizonyíthat a pályán, a Ferencváros első ellenfele a válogatott szünet után a Diósgyőr lesz az NB I-ben.