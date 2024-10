„Elvégezte a piszkos munkát" - Szoboszlai Dominikot nem kímélték

Szoboszlai Dominik csapata, a Liverpool 1-0-ra győzött a Gulácsi Pétert és Willi Orbánt is soraiban tudó RB Leipzig otthonában a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának harmadik fordulójában. Mindhárom magyar végig a pályán volt Lipcsében. Szoboszlai - aki pénteken lesz 24 éves - számára különleges volt a találkozó, hiszen a magyar válogatott csapatkapitánya 2021 és 2023 között két és fél évig volt a lipcsei klub futballistája, és a német együttesben nyújtott teljesítménye keltette fel a Liverpool figyelmét.

Szoboszlai Dominik (pirosban) korábbi csapata ellen játszott Fotó: NurPhoto

A meccset követően a liverpooli szurkolói portálokon külön megemlékeztek Szoboszlairól is, aki az átlagosnál jobb osztályzatokat, és sok dicséretet is kapott - írja az Origo. A hétvégi, Chelsea elleni játékát inkább kritikával illették.

„Elvégezte a „piszkos munkát”, ahogyan azt a keddi sajtótájékoztatóján ígérte. Nagyon aktív volt a pályán, és mindent megpróbált, hogy a támadóharmadba jusson a labda. Nagyszerű atléta és a labda nélküli játékban is egyre fontosabb része a rendszernek” – írta a Liverpool Echo.

Szoboszlai nem került helyzetbe

„Volt pár ügyes megmozdulása támadásban, labda nélkül is jó volt. A második félidőben több kiváló átadással jelentkezett, remekül kötötte össze a középpályát a támadókkal. Egy szép kombinációval Mac Allistert hozta nagyon jó helyzetbe.”

Egy másik oldalon nem kímélték, úgy vélték, a gólszerzéshez ismét nem került közel.

"Korábbi csapata ellen Szoboszlai Dominik viszonylag csendes volt labdaszerzés szempontjából, bár mint mindig, most is rengeteget futott. A mérkőzés előtti sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy szeretne több gólt szerezni, de ehhez most nem került közel.”