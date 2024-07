Párizstól 15 ezer kilométerre, lélegzetállító fotók az olimpiáról

Több rendhagyó helyszíne miatt is emlékezetes marad a párizsi olimpia. A vívók miatt csodálhatjuk a Grand Palais-t, Párizs központjában a Szajna is csodálatos látványt nyújt a triatlon és az úszóversenyeken, s az Eiffel-torony lábánál felépített strandröplabda-pálya is elképesztő látványt nyújt. De ez mind semmi, Párizstól 15 ezer kilométerre Tahitin rendezik a szörfversenyeket, ahol például egy hajó az olimpiai falu.

A fotóra kattintva galériát nézhetsz meg a nem mindennapi helyszínről.