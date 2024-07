„A Bajnokok Ligája a nagyfiúk játéka” - Ezt várja a Fraditól a klub korábbi kapusa

A Ferencváros a sikeres elmúlt éveknek köszönhetően ezúttal csak a kvalifikáció második fordulójában kezdi meg szereplését a sorozatban, ez pedig azt jelenti, hogy ha továbbjut, akkor legrosszabb esetben is a Konferencia-liga főtábláján lesz érdekelt ősszel.

Hajdu Attila Fotó: Tumbasz Hédi

A zöld-fehéreket immáron a holland Pascal Jansen irányítja, a szakember Dejan Stankovic helyére érkezett a klubhoz. Hajdu Attila az 1995-ben Bajnokok Ligája-szereplő Ferencváros kapusa volt. Úgy véli, a The New Saints ellen mindegy milyen a játék, a lényeg a továbbjutás.

„Meglepett Dejan Sztankovics távozása, azt gondoltam, hogy több volt abban a kapcsolatban. Úgy véltem, több kötötte össze az edzőt és a klubot annál, mint ami végül lett belőle. Ez azért is rossz, mert most új edzővel és új stábbal vág neki az idénynek a Fradi, meg kell ismerni a játékosokat, bár a holland edző garancia arra, hogy a kisujjában van a foci. A The New Saints elleni első kupameccsen mindegy, milyen a játék, milyen a teljesítmény, csak meg kell nyerni és továbbjutni. Utána ráérnek csiszolni a játékon” - vélekedett Hajdu.

A Ferencváros legutóbb Szerhij Rebrov vezetésével szerepelt a BL-ben.

„A Bajnokok Ligája csoportköre már nagyfiú játéka, oda bekerülni a Ferencvároshoz hasonló csapatoknak már szerencsefüggő” - mondta az egykori kiváló kapus.

A Ferencváros-The New Saints BL-selejtezőt kedden 20 órakor (tv: M4 Sport) játsszák.