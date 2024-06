Ugye nincs válság? Ilyen a hangulat a magyar válogatott csapatszállásán

Marco Rossi 2018-as kinevezésével komoly átalakuláson ment keresztül a magyar válogatott. Nem csak az eredmények javultak, a csapategység is erősödött, a játékosok örömmel mentek a nemzeti együtteshez, mert kiváló közösség alakult ki. Rossi nem csak taktikai megfontolások alapján hívott be játékosokat a keretbe, hanem a karaktert is figyelembe vett. Kizárólag olyan labdarúgókkal dolgozott, akik a csapategységet is erősítették, közösségként együtt fejlődtek, és mostanra kialakult egy olyan mag, amely az utóbbi években a pályán is látványos sikereket aratott.

Marco Rossi azt kérte számon, ami eddig alap volt, a küzdeni akarást (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP)

„Ha megnézzük a csapatunkat, nem vagyunk tele a legjobb bajnokságokból érkező élvonalbeli labdarúgókkal. Nagyon fontos a csapategység, így teljesítünk a pályán. Kompakt, taktikus megközelítéssel megpróbáljuk minél jobban megnehezíteni az ellenfeleink dolgát. Az elmúlt években sokat fejlődtünk, kiváló a csapatszellem. Igen, a csapatszellem a magyar válogatott sztárja” – mondta erről Willi Orban az Eb előtt.

Tavasszal zsinórban 14 veretlen meccset számlált a magyar csapat, amelynek Írországban, közvetlenül az Eb előtt szakadt meg a jó sorozata. Aztán az Eb első meccsén olyan történt, ami addig nem volt jellemző a Rossi-csapatra. A Svájc elleni meccsen hiányzott a küzdeni akarás, a magyar válogatott legnagyobb erénye tűnt el. Ezt csak tetézte, hogy taktikailag sem arra készültek, amivel a svájciak kezdtek, és mire sikerült rendezni a sorokat, már kétgólos hátrányban voltunk.

A Metropol úgy tudja, a svájciak elleni vereség után – évek óta először – rossz volt a hangulat a csapatnál. A nyitány előtt látott laza, mosolygós könnyedséget borús lelkiállapot váltotta fel. Nem véletlen, hogy a svájciak elleni meccs után az összes játékos elmondhatta a véleményét a történtekről, mindent rendeztek a csapatszálláson, és az sem, hogy Marco Rossi a német meccs előtt azt mondta, nem a győzelem vagy a vereség számít, hanem az, hogy újra küzdjenek a játékosai. Vagyis pont azt hiányolta, ami addig rendszeres volt a csapatnál, a küzdeni akarást.