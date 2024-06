Ez kemény volt, Gulácsi és Kerkez kellemetlen kérdéseket kaptak a folytatásról

A 6–14 éves gyerekek néhány nappal az esemény előtt jelentkezhettek a lehetőségre, és azok jutottak be a médiaközpontba, akik a legérdekesebb, legjobb kérdéseket küldték be. Gulácsi és Kerkez 16 kíváncsi ifjú sajtómunkatárs elé ült ki a médiaközpont pulpitusára, és mintegy húsz percen keresztül válaszoltak a kérdésekre.

A gyerekek ügyesen faggatóztak, néhány alkalommal sikerült megizzasztaniuk a két játékost, például amikor megkérdezték, hogy mennyi pénzt keresnek a focival, vagy milyen taktikával készülnek a németek ellen, de Guláék kivágták magukat a legnehezebb helyzetekből is, anélkül, hogy féltve őrzött titkokat kellett volna elárulniuk. A témák között szerepelt a kedvenc ételre, kedvenc zenére, valamint a fiatalkori élményekre vonatkozó kérdés is, valamint a kérdezők azt is megpróbálták kipuhatolni, mit kellene tenniük, hogy belőlük is profi focista lehessen.

„Az első perctől kezdve érezzük a helyiek szeretetét, csodálatos a vendéglátás itt Weilerben, és ez a sajtóesemény is megmutatta, hogy mennyire sokan kíváncsiak a magyar válogatottra. Én nagyon élveztem ezt a húsz percet, a gyerekek őszinte kíváncsisággal kérdeztek minket a pályafutásunkról, a profi futball kulisszáiról, és néhány személyes kérdés is elhangzott. Kaptunk néhány nehéz kérdést is, de igyekeztünk mindenre válaszolni, remélem, a gyerekek is annyira jól érezték magukat ebben a rövid időben, mint amennyire mi” – mondta az mlsz.hu-nak Gulácsi Péter.