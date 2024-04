„Potyogtak a könnyek" - kulisszatitkokról mesélt a nagy diadal után a magyar sikerelnök

A magyar női kézilabda-válogatott kvótát szerzett a párizsi olimpiára, miután a debreceni selejtezőtorna vasárnapi zárómeccsén 37-28-ra legyőzte Japánt, így hibátlan teljesítménnyel a tabella élén végzett. A négyes másik párizsi repülőjegyét a világbajnoki negyedik helyezett svéd válogatott szerezte meg. Az ötkarikás csoportokat kedden 17.30-tól sorsolják a francia fővárosban.

Örömkönnyek, Klujber Katrin és társai nyáron az olimpián játszhatnak Fotó: Derencsényi István

Ilyés Ferencet tavaly választották meg a Magyar Kézilabda-szövetség elnőkének, s most dupla sikert ünnepelhet, hiszen a férfi- után a női válogatott is kivívta a párizsi szereplést. Ilyés Ferenc az elődje, Kocsis Máté munkájáról sem feledkezett meg, amikor a kettős sikerről beszélt a Magyar Nemzetnek.

"Nagyon boldog vagyok. S természetesen nem csak én. Megható volt látni az elnökség hölgytagjait, amint potyogott a könnyük a Japán elleni mérkőzés után. Igazi csapatmunka eredménye ez a diadal. A háttérben is nagyon sokan dolgoztak azért, hogy a fiúk után a lányok is kijussanak az olimpiára." - fogalmazott Ilyés. - E két csapat magját még az előző elnökség rakta le. Mi azt tudtuk hozzátenni, hogy a két olimpiai selejtezőt megszereztük és megrendeztük magas színvonalon. Köszönettel tartozunk azért is, hogy a Kocsis Máté vezette elnökség felhozta a sportágat, gazadságilag rendbe tette."

1976, 1980 és 2004 után negyedszer fordul elő, hogy a magyar férfi és női kézilabda-válogatott is olimpiai résztvevő. A férfiak márciusban, Tatabányán szerezték meg a párizsi repülőjegyet. A nők nyolcadszor lesznek tagjai az ötkarikás torna mezőnyének, legjobb eredményük a 2000-es ezüstérem, legutóbb a tokiói játékokon a negyeddöntőben búcsúzva hetedikként zártak.