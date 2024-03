Várhidi Pál tagja volt a tágabban értendő Aranycsapatnak, ott volt az 1954-es világbajnokságon, így ő is vb-ezüstérmes, a magyar labdarúgás kollektív tudatába mégis inkább azzal írta be magát, hogy az Újpest a hetvenes években az ő irányításával hétszer nyert bajnoki címet. Csakúgy, mint Bozsik, József, ő sem akarta, hogy a fia labdarúgó legyen. Mégis az lett. Várhidi Péter játékosként többnyire az NB II-ben játszott, de az NB I-ben is szerepelt. Majd az édesapját követte és edző lett. Ő is bajnoki aranyérmet szerzett az Újpesttel, sőt később szövetségi kapitánnyá avanzsált, egy máig rossz emlékű utánpótlás meccs, a Szerbia elleni 8-0-s vereség törte kerékbe az edzői karrierjét. Évek óta gyerekekkel foglalkozik Nagykanizsán és persze továbbra is a Sport Tv egyik szakkommentátora.

Várhidi Péter és édesapja, Várhidi Pál

Hirtelen haragú ember volt, a meccsek feszültségei valósággal kirobbantak belőle. Ha kikaptak, akkor inkább elmentem aludni, mielőtt hazaért volna, de ha nyertek, akkor sem tudott könnyen megnyugodni. Előfordult, hogy este tízkor beült az autójába, azt sem tudtuk, hova megy, aztán kiderült, hogy kivezetett egy közeli erdőbe, és ott kiüvöltötte magát

– jellemezte az édesapját Várhidi Péter a Magyar Nemzetnek adott interjúban, megemlítve, hogy az édesanyja segítségével gyerekként titokban kezdett el futballozni.

Várhidi Péter 1998-ban bajnoki címet szerzett az Újpesttel, 2006-2008 között a válogatott szövetségi kapitánya volt. Merész kísérletbe kezdett, fiatalokra építette a nemzeti csapatot.

– A közvélemény nehezen emésztette meg, és úgy vette, hogy szórakozom a válogatottal. Szentül hittem, hogy ez a járható út, ez a jövő, a jelen pedig a máltai vereség és a hetvenhatodik hely a világranglistán. Korábbi alapemberek megsértődtek, de szerencsémre Hajnal Tamás és Juhász Roland mellém állt, és sokat számított Gera Zoltán hazajövetele a válogatottba. Ők hárman alkották az alapot, nem is csalódtam bennük, és köréjük tettem be a fiatalokat – beszélt erről az időszakról.

