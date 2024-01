„Táncolni szeretnék Szoboszlaival” – világslágert dolgoztak át a Liverpool magyar sztárja miatt

Alek Hornes átköltötte Whitney Houston 1987-es slágerét, az I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)-t. A TikTokker egy autóban énekli a dalt, de a refrénben a somebody (valaki) szót Szoboszlaira cserélte, így az I Wanna Dance with Szoboszlai (Táncolni szeretnék Szoboszlaival) sort kapjuk. Persze Alek nem csak Szoboszlai Dominik nevét csempészte a dalba, az újraírt szövegben a csapat, a közönség, a játékosok, és Jürgen Klopp neve is feltűnik. Magyar szurkolók is reagálták, egyikük mindössze a kiejtést kritizálta, hogy Szoboszlai nem Szoboszlaj.

Szoboszlai jelenleg combsérüléssel küzd, egyelőre nem tudni, mennyit kell kihagynia a magyar válogatott csapatkapitányának.