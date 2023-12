Megveszed? Eladó a Magyar Nagydíj egyik legkülönlegesebb trófeája

Az 1997-es Forma–1-es Magyar Nagydíj egészen drámaira sikeredett. Damon Hill egy évvel azelőtt megnyerte a világbajnokságot, ám ezután a Williamstől az Arrowshoz igazolt, amivel közel sem tudta azt a teljesítményt hozni, amit korábbi csapatánál. Furcsa mód azonban a Magyar Nagydíjon megtáltosodott és még a győzelemhez is közel állt.

Hill még az utolsó kört is az élen kezdte meg – ám az autója műszaki hiba miatt lelassult, így a williamses Jacques Villeneuve nyerte meg a versenyt, míg Hill másodikként zárt. Abban az évben csak a Hungaroringen állt a dobogón, ennek ellenére a keserű szájíz miatt már a futam után jelezte, hogy nem kell neki a trófea, így az a csapatnál maradt. Az Arrows 2002-ben csődbe ment, akkor túl is adtak a serlegen, most azonban ismét piacra dobják a különleges történettel bíró darabot.

Damon Hill lifting the 1997 Hungarian GP 2nd place trophy for Arrows. #Formula1 #F1 pic.twitter.com/MkiF1Mofxw — F1 Images (@F1_Images) January 7, 2015

A brit Clevedon Salerooms aukciósház január közepén árverezi el a díjat, a kikiáltási összeg pedig 1600 font (700 ezer forint) lesz – szúrta ki az Origo.