Vészhelyzet a válogatottnál; kiakadt Szoboszlai edzője

A sorozatban harmadik Európa-bajnoki részvtelünk volt a tét, nem csoda, hogy olvasóinkat is a magyar labdarúgó-válogatottal – közvetve vagy közvetlenül – kapcsolatos hírek érdekelték leginkább a mögöttünk hagyott héten, november 13. és 19. között.

Szoboszlainak vigyáznia kell magára, a válogatott szünet után rögtön a City elleni szuperrangadó várja Fotó: mlsz.hu

A Metropol legolvasottabb sporthírei között volt szó a Marco Rossi és stábja előtt tornyosuló nehézségekről, Szoboszlai Dominik következő nagy feladatáról és a bolgár-magyar Eb-selejtezőt övező felfordulásról is.

Mélyütés Rossinak, vészhelyzet a válogatottnál

A sorsdöntő bulgáriai Eb-selejtező előtt tán minden eddiginél több égető problémát kellett megoldania Marco Rossi szövetségi kapitánynak. Felvezető elemzésünkből kitűnt, hogy elsősorban a máskor betonbiztos védelmét, és immár a bomba formába lendült támadósorát is toldoznia-foldoznia kellett a magyar-olasz szakvezetőnek.

De még az egészségesek kerettagok formája is sok fejfájást okozhatott a válogatott sikeredzőjének – szerencsére utóbb kiderült, hogy még így, ezer sebből vérezve is sikerült célt érnie a nemzeti csapatnak a szófiai 2-2-vel.

*

Szoboszlaiék miatt kiakadt Klopp

A válogatott meccsek szünete után, november 25-én, szombaton már 13.30-kor szuperrangadót rendeznek az angol Premier League-ben: a címvédő, éllovas Manchester City az egyetlen pont hátránnyal második Liverpoolt fogadja. Mint kiderült, Szoboszlaiék német mestere, Jürgen Klopp borzalmasnak tartja az időzítést, amit elsősorban az üzleti érdekek diktálnak (többek között, hogy élőben sugározhassák a Távol-Keleten is).

Klopp nehezményezi, hogy a két sztárklub összesen vagy 30 válogatott focistájának egy része szinte az ősz csúcsmeccsére esik be. Neki és manchesteri kollégájának, Pep Guardiolának is csak egy közös edzés után kell pályára küldeniük a csapatukat.

*

Hadiállapot a bolgár-magyar meccsen

A kacifántos felvezetés, Plovdiv és több más lehetséges helyszín felmerülése után mégis csak Szófiában, de biztonsági okokból zárt kapuk mögött rendezték meg a bolgár-magyar Eb-selejtezőt. A mieinknek a tornára való kijutással végződő mérkőzésre azért nem engedtek be szurkolókat, mert a helyi szövetség korrupcióval vádolt vezetői – köztük hajdani közönségkedvencek, az 1994-es vb-elődöntős csapat sztárjai – ellen tüntetésre készültek a helyi drukkerek.

Cikkünkből kiderült, hogyan és miért szerveztek nagyszabású demonstrációt végül a Vaszil Levszki-stadion mellett, amire szeretettel várták azokat a magyar szurkolókat is, akik (százával!) úgy is elkísérték a Rossi-csapatot Szófiába, hogy tudták, nem juthatnak be a lelátóra.