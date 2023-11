"Kint vagyunk az Eb-n" – Szoboszlai Dominik érzelmes interjúban mesélt a könnyfakasztó sikerről

A magyar labdarúgó-válogatott egy hihetetlen forgatókönyv után Bulgáriában harcolta ki az egyenes ági részvételt a jövő évi Európa-bajnokságra! Ádám Martin már a 10. percben megszerezte a vezetést, ám ezt követően az ellenfél fordítani tudott. Úgy tűnt, hogy sajnos nem sikerül végül pontot szerezni, ám a hosszabbítás lejárta előtt, az utolsó utáni pillanatban Aleksz Petkov öngóljával sikerült az egyenlítés!

Elképesztő dráma után Magyarország egyenes ágon jutott ki az Európa-bajnokságra / Fotó: Illyés Tibor

Magyarország legutóbb az 1986-os világbajnokságra jutott ki egyenes ágon, a legutóbbi két Eb-n ugyan szintén ott volt a nemzeti együttes, ám mindkét alkalommal pótselejtező után sikerült bejutni. A lefújást követően a csapatkapitány Szoboszlai Dominik értékelte ezt a hihetetlen eredményt az M4 Sport kameráinak.

Ahogy megkaptam a végén KZS-tól (Kalmár Zsolt) a labdát, egyből az Izland meccs jutott eszembe. Majdnem ugyanúgy csináltam, de az akció vége nem lett ugyanaz. Ha nagyon őszintén kéne beszélnem erről a mérkőzésről, akkor nem biztos, hogy jól jönnék ki belőle, úgyhogy csak pozitívan gondolkodok, a lényeg, hogy kijutottunk az Eb-re

– mondta a meccs után a Liverpool középpályása.

"Én nem csak az egy pontot akartam, de most csöndbe maradok, és örülök hogy kijutottunk. Magunknak csináltuk meg. Nagyon örülök, hogy nem rájátszásban kell vívnunk, hanem egyenes ágon kijutottunk. Mindig is 120 százalékkal tettünk oda magunkat, most lehet, hogy csak 119 volt. Egye fene azt az 1 százalékot, a lényeg, hogy kint vagyunk az Eb-n. Nagyon büszke vagyok a srácokra, a végsőkig hiszek bennünk. Több Eb-t nem szeretnék kihagyni" – zárta Szoboszlai Dominik.

Magyarország ezzel az idei évben megőrizte veretlenségét, és vasárnap egy most már tét nélküli mérkőzéssel zárja az Eb selejtezőket és az idei szezont. Szoboszlai Dominikék ellenfele Montenegró lesz, a találkozó 15 órától kezdődik (tv: M4 Sport) a telt házas Puskás Arénában.