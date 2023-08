Heti top: Letaglózó hírt kapott a Fradi focistája, túlélésről beszélt az edzője

A krízisből kilábaló Fradi átvette a főszerepet Szoboszlai Dominiktől – legalábbis, ami a Metropol-olvasók érdeklődését illeti. Az alábbiakban összegyűjtöttük a mögöttünk hagyott hét legolvasottab sporthíreit.

Fotó: Szabolcs László / Ripost

Súlyos mondatokkal vezette föl a Ferencváros labdarúgócsapatának írországi kupavisszavágóját Máté Csaba. A Sztanyiszlav Csercseszov menesztése után kinevezett vezetőedző a Shamrock Rovers elleni hazai 4-0-s siker után a továbbjutást illetően nyugodt lehetett, de kiemelte, hogy jelen helyzetében a Fradi nem csak "túlélni" akarja a Konferencia-liga második selejtezőkörét, hanem idegenbe is nyerni ment.

– Az első forduló eredményének ismeretében nagyon fontos lesz, hogy ne csak "túlélni" akarjuk a mérkőzést, hanem nyerjünk is – mondta Máté, akinek teljes nyilatkozata ide kattintva olvasható. Azóta a zöld-fehérek edzőjük intelmeit betartva, Dublinban is legyőzte a Shamrockot.

*

Az FTC egyik új nyári szerzeménye, Halmai Ádám nagyon balszerencsésen kezdte a ferencvárosi időszakát: az egyik edzőmeccsen térdszalagszakadást szenvedett támadó műtétje után legkorábban tavasszal futballozhat újra.

A Metropol megkeresésére édesapja, az 57-szeres válogatott Halmai Gábor mesélt arról, milyen nehezen viselte fia a vele történteket. A hajdani Kispest- és MTK-sztár szavait itt olvashatod.

*

Akármilyen furcsa is, Orbán Willi nagyobb sztár Németországban, mint itthon. A profizmusával a német Bundesliga mezőnyéből is kiemelkedő magyar válogatott védő a bajnoki rajt közeledtével terjedelmes interjút adott a Bild am Sonntagnak.

"Őrült trükkjeit" sorolva beszélt a titokzatos varázs-shake-jéről és a reggelire fogyasztott tatárbifsztekről éppúgy, mint a kínkeserves edzőtáborban is végzett pluszmunkájáról, a szabad óráiban bújt szakkönyvekről és eddigi lipcsei csapattársa, Szoboszlai Dominik liverpooli álomszerződésének hátteréről. Sőt, az itt összefoglalt beszélgetés során még a Real Madrid megkeresése is szóba került.