Hamis hír terjed a Fradiról, korábbi ellenfele romokban

Sztanyiszlav Csercseszov menesztése óta Máté Csaba vette át a Ferencváros irányítását. Teljesítménye eddig remek a klubnál, öt győzelem és egy vereség a mérlege, a Konferencialiga selejtezőjében eddig mind a négy akadályát sikerrel vette. Felmerültek azonban olyan hírek, hogy egy olyan edző veszi át a Fradi irányítását, aki komoly játékosmúlttal rendelkezik. A szerb lapok azt állítják, hogy az Internazionaléval 2010-ben Bajnokok Ligáját nyert Dejan Sztankovics és a Ferencváros már mindenben megállapodtak egymással, az Üllői129 azonban cáfolja ezt. "Ez így nem igaz" - írták a bejegyzésben.

Máté Csaba marad a Ferencváros élén Fotó: KOVACS PETER

Hiába küzdött hatalmasat Norvégiában is a Bajnokok Ligája selejtezőjének idei meglepetéscsapata, a KÍ Klaksvík, feröeri együttesnek a Molde már túl nagy falatnak bizonyult. Hazai pályán még sikerült 2-1-es győzelmet aratni, a visszavágó rendes játékideje 1-0-s norvég sikert hozott. Így következhetett a hosszabbítás, az eredmény a 112. percig nem változott, akkor azonban másodszor is betalált a Molde, így a Klaksvík nem jutott be a BL-rájátszásába. Az Európa-ligára viszont még lehet esélye, ha kiejti a moldáv Sheriff Tiraspolt, a győztes felkerül a második számú európai kupasorozat főtáblájára.

A vármegyei I. osztályban szereplő Gyomaendrődi FC játékosai 20 éves csapattársukukért, Urbancsok Ákosért imádkoznak. A fiatal játékos a keddi edzésen lett rosszul, agyvérzés gyanújával kellett a kórházba szállítani. „A játékosok és edzők számára komoly traumát jelentett végignézni, amint a mentők hosszasan küzdenek a társuk életéért. Szerencsére nem következett be a legrosszabb. A családtól kapott információk alapján Ákos két műtéten is átesett éjszaka és a szerdai nap folyamán, ápolói szerint a következő hetvenkét óra döntő lesz a felépülését illetően” – nyilatkozta a BEOL-nak Vinkovics Attila klubelnök.