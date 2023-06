Vegyes érzésekkel fogadtuk a magyar fociválogatott szombati Európa-bajnoki selejtezőjét. Marco Rossi együttese 0-0-ra végzett Montenegróban. Ami pozitívum, hogy a gárda idén már a harmadik meccsen sem kapott gólt, s a második helyről várja a folytatást, így a keddi, Litvánia elleni meccset is (20.45, M4 Sport). Azt viszont Szoboszlai Dominik csapatkapitány is tudja, ennél sokkal jobbak is lehetünk.

Fotó: MLSZ.HU

A csapatkapitány az Origónak beszélt arról, hogy a legfontosabb dolgot elvégezte a gárda:

Játszottunk már ennél jobban. Nem mindig lehet jó napja mindenkinek. Legyünk reálisak, nézzük a jó dolgot, nem kaptunk ki. Mindenki tud ennél jobban játszani, velem együtt természetesen

- mondta a 22 éves játékos.

Marco Rossi szövetségi kapitány szerint korábban elveszítettük a hasonló találkozókat:

Sokan nem fociztak jól a csapatból, ez bosszant. Régen az ilyen meccseken kikaptunk, most viszont nagyon fontos pontot szereztünk. Ennek örülök, elégedett vagyok az eredménnyel

- mondta az olasz szakember.

