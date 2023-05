Csercseszov nem kertel, ezt várja a Fraditól a következő szezonban

A már bajnok Ferencváros hazai pályán 3-0-ra győzött a Kisvárda ellen szombaton a labdarúgó OTP Bank Liga 30. fordulójában. A zöld-fehérek pénteken, a Kecskemét vereségének köszönhetően játék nélkül szerezték meg történetük 34. bajnoki elsőségét. Sztanyiszlav Csercseszov a Fradi vezetőedzője elárulta, egyelőre nem volt idejük ünnepelni.

Fotó: Illyés Tibor / MTI

„Pénteken kaptuk a hírt, hogy bajnokok lettünk, így nem volt időnk ünnepelni, hiszen készültünk a szombati, Kisvárda elleni meccsre. Szerettünk volna jól és eredményesen játszani a fantasztikus szurkolóink előtt. Azt hiszem, ez sikerült is, ilyen hangulatra és ilyen meccsre számítottam – kezdte a tréner. – Tudtuk jól, hogy a Kisvárda egy harcos, fizikálisan is erős csapat erős kontrajátékkal. Az első félidőben is kompaktak voltunk, de a második játékrész jobban sikerült, és végül simán meg is nyertük a találkozót.”

Az orosz szakember hozzátette, a következő szezonban már a Bajnokok Ligájában szeretne játszani a csapattal.

„Tavaly, amikor megérkeztem, egy pont volt csupán az előnyünk, idén – többé-kevésbé – végig stabilan játszottunk. Boldog vagyok, hogy sikerült megvédeni bajnoki címünket. Bízom benne, hogy a nemzetközi színtéren is még jobbak leszünk a következő szezonban, ezúttal már a Bajnokok Ligájában.”

A Kisvárda elleni meccsen Pászka Lóránd megszerezte élete első Fradi-gólját, valamint a 18. születésnapját épp a találkozó napján ünneplő Lisztes Krisztián is betalált, míg a harmadik gólt Samy Mmaee szerezte.

„Nagyon boldog vagyok – értékelt Lisztes Krisztián. – Különleges nap ez így számomra, hogy bajnoki címet tudtunk avatni a Groupama Arénában a születésnapomon, és még góllal is meg tudtam hálálni a bizalmat. A szünet után úgy éreztem, hogy jött egy lökés a csapatnak, és szinte gálameccset tudtunk játszani. Belülről is nagyon élveztük a játékot.”

Lisztes kiváló formában játszik, a hetedik bajnokiján már az ötödik gólját szerezte.