A mai napig edz, de a súlypontok átalakultak várandóssága során, ugyanakkor az élsporttól nem vesz búcsút Hosszú Katinka. A háromszoros olimpiai bajnok úszó az MTI-nek nyilatkozott az Egyesült Államokban, ahol az elmúlt napokban több helyszínen is bemutatták az életéről készült dokumentumfilmet.

Az úszó elmondta, hogy a floridai Fort Lauderdale-ben abba az uszodába is ellátogatott, ahol edzőtáborok során számos alkalommal úszott.



Beszámolt arról, hogy az említett uszodában most is edzett, annak ellenére, hogy a várandóssága miatt "más a sporthoz való hozzáállása". A háromszoros olimpiai bajnok hangsúlyozta, hogy a floridai uszodában tett látogatás sem a "nosztalgia" jegyében telt, mert vannak tervei a jövőre nézve.



- Nagyon szeretek úszni, sportolni, és vannak céljaim a jövőre is, úgyhogy azt is kíváncsian várom, hogyan fog átalakulni az életem, hogy a baba mellett hogyan fogok tudni edzeni - fogalmazott Hosszú Katinka.

Katinka három hete jelentette be, hogy férjével, Gelencsér Mátéval kisbabát várnak. Ezt követően Amerikába utazott, ahol a kikapcsolódás mellett közönségtalálkozókon vett részt.