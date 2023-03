Ijesztő adatok röpködnek a Leverkusen és a Fradi párharca előtt

A német Bundesligában edződött – igaz, ott jelenleg csak 9. helyezett – Bayer Leverkusen a magyar bajnok FTC elleni Európa-liga-nyolcaddöntő (csütörtök, 18.45, tv: M4 Sport) esélyese, de a mértékadónak tekintett Transfermarkt ijesztő adatait aligha tükrözheti a párharc a pályán. Ott a Fradi focistái már nem egyszer rácáfoltak a hasonlóan kedvezőtlen erőviszonyokra.

A legértékesebb német, Wirtz (Wingo mellett lő Dibusz kapujára) már a 2021-es meccsen is játszott Fotó: AFP

A Gyógyszergyáriak értékét közel tízszer annyira becsülik a szakportálon. Legjobbjuk, a már tiniként német A-válogatott Florian Wirtz több mint másfélszeresét éri a zöld-fehérek teljes keretének; mint ahogy a francia válogatott Moussa Diabyt is többre taksálják Sztanyiszlav Csercseszov egész csapatánál, amelynek legjobbja, a mali Adama Traoré csak a 18. lenne a leverkuseniek listáján. Sokatmondó adatok – de a csoportgyőztesként El-nyolcaddöntőbe jutott Fradi legutóbb éppen a papíron 7-szeres értéket képviselő Monaco (1-0, 1-1) meg a többi rivális legyőzésével és megelőzésével bizonyította, hogy a gyepen nincs félnivalója.

A Transfermarkténál jobb becslést nem ismerek a labdarúgók értékéről – de hangsúlyozom: mindez becslés!

Igaz, megalapozott és széles körben elterjedt becslés. A két klub közti különbségek durván hangzanak, de mégiscsak a Bundesliga-élmezőny aljához tartozó, avagy a legerősebb középcsapatok közé sorolható Leverkusenről van szó. Lássuk be, a Fradi játékosai közül – Dibusz Dénest kivéve – aligha férne be bárki is azonnal, már a hétvégén egy hasonló erősségű csapatba – mondta lapunknak Szabados Gábor sportközgazdász.

Tegyük hozzá: aki ilyen volt, a katari vb-n is bizonyított Aissa Laidouni, az már ott is van: az Union Berlinnél.

A legértékesebb játékosok Bayer: Florian Wirtz (19 éves, német) 70 millió euró (26,5 milliárd forint) FTC: Adama Traoré (27 éves, mali) 5 millió euró (1,9 milliárd forint) A keretek összértéke Bayer: 416,35 millió euró (157,2 milliárd forint) FTC: 44,55 millió euró (16,8 milliárd forint)

– Mindezek alapján tehát reális az értékelés. Más kérdés, hogy

ezek a különbségek a pályán néha eltüntethetőek. Éppen ezért jutott el idáig a Fradi.

A tízszeres értékkülönbség nagyjából úgy fordítható le a gyakorlatra, hogy tíz meccsből egyszer-kétszer nyerhet a sokkal kevesebbre taksált csapat. Kérdés, sikerül-e a legjobbkor rácáfolni az erőviszonyokra – magyarázta Szabados Gábor.

Hogy a leverkuseni küldetés sem lehetetlen, azt a két csapat 2019-es csoportmeccsén aratott hazai győzelem (éppen Laidouni góljával 1-0 az FTC-nek) mellett bizonyítja: legutóbb éppen az őszi csoportkörben előzte meg a Fradi a sok mutató alapján esélyesebb Monacót, Trabzonsport és Crvena zvezdát.