„Tovább szeretnénk jutni” – Vécsei Bálint és a Fradi meglepetést okozna

A BayArena stadionjában lép pályára csütörtök este a Ferencváros az Európa-ligában. A Leverkusen előtti nyolcaddöntőről a magyar rekordbajnok középpályása, Vécsei Bálint nyilatkozott, aki meglepetésre készül.

Vécsei Bálint szerint reális lehet a Fradi továbbjutása Fotó: Illyés Tibor

„Olyan ellenfelet kaptunk, amelyet jól ismerünk, két éve már játszottunk ellenük a csoportkörben. Örülünk, hogy elkerültük egy nagyobb nevet, például a Manchester Unitedet.”

Arra készülünk, hogy tovább szeretnénk jutni, erre pedig minden esélyünk megvan

– nyilatkozta a Hír TV-nek Vécsei Bálint.

A 29 éves futballista, aki győztes gólt szerzett a Monaco ellen tavaly ősszel, a sérüléshullámról is szót ejtett. „A sérülések nehezítik a munkánkat, kevesebb a variációs lehetőség, de szeretnénk a bevethető játékosokkal is abszolválni a feladatokat. Így is fogjuk tudni játszani azt a játékot, amit elképzelt a vezetőség. Szerintem egy jó mérkőzést fogunk játszani.”

Vécsei egy kis kulisszatitkot is elárult a mérkőzések előtti készülődésekről: „Valamikor szoktam zenét hallgatni, valamikor a csapattársakkal beszélgetek. Főként rapet, hiphopot és rockot hallgatok. A legtöbben zenével szoktak hangolódni, így a legtöbbször Bogdán Ádámmal tudok beszélgetni.”

Az összecsapás 18.45-kor kezdődik, az M4 Sport élőben közvetíti a mérkőzést.