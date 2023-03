Elcsattant egy csók, Hosszú Katinka szerelmes fotóval üzent

Florida után Washingtonba utazott Hosszú Katinka és férje, Máté. A gyermekáldás előtt álló szerelmesek nem csak pihennek, Katinka például az edzőteremből is posztolt. Azonban romantikára is van ideje, legújabb fotójukon egy csók is elcsattant.

Katinka és Máté két hete jelentették be, hogy gyermekük születik, akinek a nemét is tudják már.