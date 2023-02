Zokognak a rajongók: megható fotó került ki Michael Schumacherről

Mindenki tudja, hogy kétszer is döntőztem Michaellel. Ezért is volt most fantasztikus érzés Mickkel versenyezni. Számomra nagyon megható ez, mert az édesapjával csak kellemes pillanataim voltak. Egészen különleges érzés volt Micket is a döntőben látni. Nagyon büszke vagyok, mert ő egy óriási tehetség, és sok siker áll még előtte. Már előre örülök a hátralévő párharcainknak. Azt hiszem, nem tart sokáig, mire le fog győzni