Tudományos odúles a Gesztenyés-kertben

Ismét vállalta a Gesztenyés-kert (MOM Park mellett) telepén történő kalauzolást Czikkelyné Ágh Nóra, aki évek óta kutatja a városban és városszélen költő cinegéket. A program során a területen található odúkat fogjuk megnézni, amely során lehetőség nyílik megnézni mi is költözött be és a költés éppen milyen stádiumban van. Mindenkinek lehetősége lesz meglesni a lakókat, illetve 1-1 fotót is készíthettek majd róluk.

A vezetés speciális lesz, mivel egy kutató mutatja be, hogy mi mindenre használható adatokat lehet gyűjteni az odúkból!

Időpont: április 22., kedd

Találkozó: 16.15-től, a túra 16.30-kor indul a BAH-csomópont buszmegállótól (OMV kúttal szemben)

Aki késne vagy kicsit később tudna érkezni, az is biztosan meg fog minket találni a parkban, ahol lassan, odúnként fogunk a MOM Kulturális Központ felé haladni.