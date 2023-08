Filmzene Fesztivál a nyár utolsó hétvégéjén a vízparton és a hűs pincében! - Te is írhatsz zenét a sztorihoz!

Augusztus 25-e és 27-e között első alkalommal rendezik meg a Filmzene Fesztivált. Aki a nyár utolsó hétvégéjén leugrik még a Balatonra, érdemes benéznie Almádiba a 3 helyszínen zajló programsorozatra. Figyelem, a bátraknak body percussioin és szájhangos workshop Aplár Balázzsal!

Fabó Péter, Markovits Alíz, Czompó Gábor, Alpár Balázs Fotó Vámosi Patrik/VEB2023.

A Balatoni Filmzene Fesztiválon három nap alatt három színpadon csaknem húsz műsorszámban csendülnek fel a mozivászonról ismerős dallamok. Találkozhatunk a klasszikus filmzenék ikonikus dallamaival, de felfedezhetjük a legfrissebb filmek zenei különlegességeit is. A fellépők között lesz az óbudai Danubia Zenekar, a Magyar Honvédség Légierő Zenekara, a veszprémi Mendelssohn kamarazenekar, a Swing ’a la Django és Szőke Nikolett, valamint Müller Péter Sziámi is. A pénteki nyitógálán az Óbudai Danubia Zenekart egy igazi sztárvendég, Marcello Rota dirigálja, szólót énekel Christina Mosca.

A kisszínpad a Balaton-parton lévő Erzsébet sétányon, valamint a Süss fel nap! színpad a Káptalanfüredi Strandon ingyenes programokkal, esténként térzenével várja az érdeklődőket. Napközben zenei workshopok színesítik a programot. A nagyszínpadi produkciókat a Magtár kulturális intézmény különleges, háromszáz fő befogadására alkalmas rendezvény pincéjében láthatja a közönség.

Alpár Balázs augusztus 26-án és 27-én is várja az érdeklődőket az Erzsébet ligetbe egy kis interaktív filmzeneszerző workshopra Fotó: Fodor Erika

Alpár Balázs zeneszerző augusztus 26-án, szombaton az Erzsébet ligeti kisszínpadon tart ingyenes interaktív workshopot 18.15-től 19.30-ig, majd 27-én vasárnap ugyanitt, ugyanebben az időben Kalotás Csabával beszélget.

„A komolyzenén kívül mindig a jazz, és a könnyűzenei, elektronikus területek is érdekeltek. A filmzene eléggé technikai jellegű sport, amihez jól jön a komolyzenei végzettség, de kell hozzá a műszaki érdeklődés is, mert sok minden számítógépes környezetben születik meg.” -tudtuk meg a Zenakadémiát végzett Alpár Balázstól. A fiatal filmzeneszerző azt is elárulta, mióta vonzódik ehhez a területhez.

„Én már zenére legóztam. A Carmina Burana alatt a legó figurák úgy mozogtak a kezem alatt, ahogy éppen a zenéből éreztem a történetnek a menetét. Mindig az érdekelt a zenében, ami egy kicsit ilyen történetmesélő. Azok a drámai zenék, amiben van történet.” A klasszikus zenében is jártas alkotó úgy véli, a fiatalok megszólításában is kulcsfontosságú szerepet kap a filmzene.

„Aki ma tanul zenét kisgyerekként, és elmegy vagy a szülei beíratják zongorázni, hegedülni, fuvolázni, azok közül nagyon sokaknak ma már a komolyzene az a Harry Potter zenéje. Ezzel szembesülnie kell egy zenetanárnak is, és kell tudni vele mit kezdeni. Meg kell találni azokat a belépőpontokat egy laikus, vagy egy kezdő számára, amelyek mentén be lehet őt vonzani, hogy élmény legyen neki, amit csinál” – Alpár Balázs elmondta, ő a filmzenét látja az egyik ilyen lehetőségnek, szinte az utolsó belépési pontnak, ami mentén meg lehet mutatni nagyon sok mindent azután a zenéből, és ablakokat lehet nyitogatni.

„Ezen a fesztiválon is, akik eljönnek, és ismernek mondjuk egy pár sorozatot, karaktert – ebből kiindulva lehet nekik mutatni zenéket, hogy ez a zene ahhoz a sorozathoz azért illik, mert...Ez mindenképpen egy kötődési pont annak, aki nyitott erre a területre. A filmek, meg a zene mögötti történet az egy ilyen jó belépési pont.”

A fiatal zeneszerző interaktív workshopján mind a laikusok, mind a szakmaibeliek megszólíttatnak. „Igyekszem megmutatni, hogy mi mindent tud a filmzene. Akik eljönnek, részt tudnak venni abban., hogy akár egy filmjelenethez a különböző zenéket ha odaválasztjuk, akár teljesen random, melyik zeneválasztás, mit tesz hozzá a képhez, és melyik elemét erősíti föl az adott jelenetben. Ebbe kóstolunk bele az interaktív részben. Aki lelkes, és ennek még hangot is mer adni, szájjal kiadott zörejekkel és testcsapkodással (body percussion), azokkal mindenféle zajokat keltünk, és azt megpróbáljuk utána képhez is igazítani.”

A Filmzene Fesztivál szervezője a Balatonalmádi Aranyhíd Polgári Egyesület, támogatója a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. és Balatonalmádi Város Önkormányzata. A fesztivál fővédnöke Dr. Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter.

Részletes program és jegyek: www.filmzenefesztival.hu

Balatonalmádi Erzsébet liget a fesztivál egyik helyszíne Fotó: Fodor Erika

„Éljék meg a nagykorúságot!”

„Balatonalmádi városa nemcsak a nyugalomra, hanem a családokra, a közösségekre és a színvonalas programokra is épít. 2023. évi nyári programjainkkal megszólítjuk a fiatalabb és idősebb generációkat is és törekszünk a minőségi, kulturális és szórakoztató programok megvalósítására. Fontosnak tartom, hogy a város programkínálata hosszútávon érje el a helyi közösségeket és a hozzánk érkező nyaralókat is. Azt kívánom minden programot megvalósító csapatnak, ötletgazdának és lelkes civil szervezetnek, hogy programjaik éljék meg a nagykorúságot és húsz év múlva ünnepeljük együtt a jubileumukat!”

(Fabó Péter, Balatonalmádi város polgármestere)

A képzelet és a zene találkozása

„A Balatoni Filmzene Fesztivált a képzelet és a zene találkozása ünnepének szánjuk, ahol a legkiválóbb filmzenék szólalnak majd meg. Mindenkit szeretettel várunk ingyenes és belépődíjas balatonalmádi helyszíneinken egy olyan különleges programra, ahol a filmvásznon korábban átélt élmények, érzelmek, könnyek és kacajok, örömök és bánatok újból megelevenednek, és ahol a kiváló zeneszerzők mesterműveit tehetséges zenészek mutatják be.” (Czompó Gábor, a rendezvényt szervező Balatonalmádi Aranyhíd Egyesület elnökségi tagja)

Almádi filmes hely

„Balatonalmádi kiemelten fontos számunkra filmes szempontból: a város évek óta kiemelt helyszíne az EKF legfontosabb filmes programjának, a Magyar Mozgókép Fesztiválnak.”

(Markovits Alíz, a Veszprém-Balaton Zrt. ügyvezetője)