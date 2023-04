Sakura ünnep a Füvészkertben - bemutatkozik a japán kultúra!

Már sok éve hagyomány az ELTE Füvészkertben a Sakura ünnep, amely mindig az áprilisi japán cseresznyefa virágzáshoz, Japán tradicionális ünnepéhez, az Ohanamihoz kapcsolódik.

Fotó: Facebook

A hétvégi programokon a japán kultúra nagyon sok különleges és érdekes formában mutatkozhatott be. Idén is lesz japán nyelvóra, japán zene, japán harcművészeti- és fegyverbemutató, Go-oktatás, koncertek, manga bemutató és e szubkultúra találkozója. A MOME hallgatói japán ihletésű kerámiákat állítanak ki és lesz ikebana előadás és workshop is.

A haiku verseny legszebbjei a kertben is olvashatók. A programot esőben is megtartják.

A részletes programról és a belépődijakról információ itt található: www.fuveszkert.org

Időpont: 2023. április 15-16. és 22-23.