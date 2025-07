Megáll az ész! Bluetooth tükör és sminkasztal, ezekre is szükség volt közpénzből a Ruszin-villában

A Toka tábornok, Ruszin-Szendi Romulusz nem csak a külsejére költötte el szívesen az adófizetők pénzét. Sőt. A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) vizsgálata egészen brutális, arcpirító közpénzherdálást tárt fel. Az ingatlant 235 millió forintért vásárolták meg az akkori vezérkari főnöknek, a kért felújítások és az illeték kifizetése után már csaknem 900 milliónál tartottak a költségek. Ehhez hozzájött még bruttó 132,2 millió forintos ingóságok beszerzése is, amellyel a teljes beruházás értéke már meghaladta az egymilliárd forintot! - írta meg a Ripost.

A háttérben ott a négymilliós billiárdasztal Ruszin villájában Fotó: Ripost

132 millió berendezési tárgyakra

De milyen ingóságokról is volt szó? Úgy tűnik, hogy Ruszin-Szendi és felesége, aki zsírleszívásra is elküldte a pocakos tábornokot, a szolgálati lakást fényűzésre és rongyrázásra akarták használni az első pillanattól kezdve. Olyan igényeik voltak, amelyek az ingatlan funkciójához - védett személy elhelyezése - semmi köze nem volt. Prémium, méregdrága egyedi bútorok és más berendezési eszközök lettek beszerelve, amelyet kizárólag Ruszin-Szendiék élvezhettek, hiszen nem reprezentációs célokra szolgált a villa.

kerti magas ágyás bruttó 18 millió forintért - miért van szüksége a szolgálati lakásában erre egy vezérkari főnöknek? Kertészkedni akart a tábornok ennyi pénzért?

masszázsmedence bruttó 7,6 millió forintért - tudjuk, hogy Toka tábornok nem vitte túlzásba a sportolást és az aktivitást a zsírleszívásig, mit akart kipihenni, mit akart csinálni a luxusmedencében?

kemence, elektromos grillsütő és gázgrill brutto 6,5 millió forintért - tudjuk, hogy Ruszin szereti a hasát, kellett is közpénzt költeni arra, hogy ez ne látszódjon, pedig lett volna rá pénze . Hány főnek akartam lakomákat elkészíteni, ha egyébként nem reprezentációs céllal használta a villát?

Hány főnek akartam lakomákat elkészíteni, ha egyébként nem reprezentációs céllal használta a villát? billiárdasztal bruttó 4 millióért - miért kell a vezérkari főnök szolgálati lakásába egy ilyen eszköz, pláne ennyi pénzért?

Bluetooth tükör, kerek sminkasztal, új sminkasztal

Persze nehogy azt gondoljuk, hogy milliós tételekről volt csak szó, szinte minden berendezési vagy akár használati tárgyat, pl fürdőköpenyt is közpénzből fizettettek ki maguknak. Külön levelezést folytatott Ruszin-Szendi felesége a tükrökről, sminkasztalról is. Az egyik e-mailben arról érdeklődik, hogy az állótükörbe bele tudják-e a tenni a bluetooth (Vagy, ahogy írja, bloothos) funkciót. Majd hozzátenni, idézzük: "ezt a funkciót a kerek sminkasztalos tükörbe kértük, de mivel most azt törültük az új sminkasztal miatt, ezért áttennénk az álló tükörbe, amennyiben lehetséges". Ilyen "lényeges beruházások" tömkelegét várták tehát el Ruszin-Szendiék a villába.